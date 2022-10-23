SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. SON DAKİKA: Galatasaray - Alanyaspor maçının ardından Rıdvan Dilmen'den olay sözler!

SON DAKİKA: Galatasaray - Alanyaspor maçının ardından Rıdvan Dilmen'den olay sözler!

23.10.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 11. haftası uzun süre akıllardan çıkmayacak bir mücadeleye sahne oldu. Galatasaray 9 kişi tamamladığı mücadelede Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 1 puanla ayrıldı. 90 dakikanın ardından karşılaşmanın yankıları sürmeye devam ederken, Rıdvan Dilmen maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın 90+1. dakikada kalesinde gördüğü golle Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı mücadelenin yankıları sürerken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen TV8,5'da karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

Dilmen, karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık için çarpıcı açıklamalarda bulunurken, "Muslera 1 puan alabildi" ifadelerini kullandı.

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN O SÖZLERİ

"Büyük kulüpler 11'e 10 oyunu tutabilir. Alanyaspor maçına öyle bir başladı ki zaten bu maçı sabırsızlıkla bekleyen bir Galatasaray vardı. Kırmızı karta kadar çok iyi bir oyun oynadı. Bugün program yapmak doğru değil. İki muhteşem kaleci vardı. Muslera'nın ikinci golden sonra ayağına kıramp girdi. O kadar oyunun içindeydi. Muslera ancak 1 puan alabildi."
"Haftaiçi Erden Timur'un açıklamaları artı olarak değil, eksi olarak döndü. Motivasyon önemlidir ama bunu gerginlikle birleştirdiğiniz zaman artı olarak dönmez. Okan Hoca 2-0'a rağmen çok gergindi. Bu federasyonun üzerinde baskı yarattı mı? Bence yarattı."
"Geçen sene Rizespor maçında Ali Palabıyık bayağı bir ceza aldı. Siz cezaya girmiş bir hakemi, en önemli maça veriyorsanız olmaz. Kırmızı kart pozisyonunda orta hakem acele etti. Yardımcı hakem müdahale edebilir mi? Evet. Peki yardımcı hakem kim? Adana Demirspor maçında Belhanda topa iki sefer dokundu deyip Adana'nın golünü vermeyerek ceza alan bir hakem."
"İki ceza alan hakemi Galatasaray maçına atıyorsun. Yapay zeka bu iki hakemi gösterse bile sen vermeyeceksin. Hangi akla hizmet ederek bu kadar psikolojik olarak hazır olmayan bir hakemi atıyorsun?"
"İlk yarının sonuna +4 dakika eklendi. Hakem 49. dakika 12. saniye de maçı bitirdi. Neden bitirdi? Çünkü Galatasaray kontra atağa çıkıyordu. Rizespor maçı aklına geldi, orda da Galatasaray uzatma dakikalarında golü atmıştı."
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen son dakika galatasaray ak maçı süper li hakemi maçın

En Çok Okunan Haberler

"Çıplaktım, genital bölgemde..." Sırp modelin akılalmaz oyunu

"Çıplaktım, genital bölgemde..." Sırp modelin akılalmaz oyunu

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

Bir dönem kapanıyor! Ronaldo'nun yeni adresi...

Bir dönem kapanıyor! Ronaldo'nun yeni adresi...

Avrupa devleri sıraya girdi! Geldiği gibi gidiyor...

Avrupa devleri sıraya girdi! Geldiği gibi gidiyor...

Önce çıldırttı, sonra affettirdi! Taraftar Icardi'yi konuşuyor... "100 yılda bir olur"

Önce çıldırttı, sonra affettirdi! Taraftar Icardi'yi konuşuyor... "100 yılda bir olur"

'Pereira'nın hediyesi yuvadan uçuyor!'

'Pereira'nın hediyesi yuvadan uçuyor!'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sakin kalmaya çalışın! Başkalarının sözüyle yola çıkmayın

Sakin kalmaya çalışın! Başkalarının sözüyle yola çıkmayın

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.