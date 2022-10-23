SON DAKİKA: Galatasaray - Alanyaspor maçının ardından Rıdvan Dilmen'den olay sözler!

Galatasaray'ın 90+1. dakikada kalesinde gördüğü golle Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı mücadelenin yankıları sürerken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen TV8,5'da karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu. Dilmen, karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık için çarpıcı açıklamalarda bulunurken, "Muslera 1 puan alabildi" ifadelerini kullandı. İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN O SÖZLERİ

"Büyük kulüpler 11'e 10 oyunu tutabilir. Alanyaspor maçına öyle bir başladı ki zaten bu maçı sabırsızlıkla bekleyen bir Galatasaray vardı. Kırmızı karta kadar çok iyi bir oyun oynadı. Bugün program yapmak doğru değil. İki muhteşem kaleci vardı. Muslera'nın ikinci golden sonra ayağına kıramp girdi. O kadar oyunun içindeydi. Muslera ancak 1 puan alabildi."

"Haftaiçi Erden Timur'un açıklamaları artı olarak değil, eksi olarak döndü. Motivasyon önemlidir ama bunu gerginlikle birleştirdiğiniz zaman artı olarak dönmez. Okan Hoca 2-0'a rağmen çok gergindi. Bu federasyonun üzerinde baskı yarattı mı? Bence yarattı."

"Geçen sene Rizespor maçında Ali Palabıyık bayağı bir ceza aldı. Siz cezaya girmiş bir hakemi, en önemli maça veriyorsanız olmaz. Kırmızı kart pozisyonunda orta hakem acele etti. Yardımcı hakem müdahale edebilir mi? Evet. Peki yardımcı hakem kim? Adana Demirspor maçında Belhanda topa iki sefer dokundu deyip Adana'nın golünü vermeyerek ceza alan bir hakem."

"İki ceza alan hakemi Galatasaray maçına atıyorsun. Yapay zeka bu iki hakemi gösterse bile sen vermeyeceksin. Hangi akla hizmet ederek bu kadar psikolojik olarak hazır olmayan bir hakemi atıyorsun?"