Son dakika: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek isyan etti! 'Yusuf Demir, Türk vatandaşıdır!'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 16 puan toplayarak ikinci sıraya yerleşen ve milli araya moralli şekilde giren Galatasaray'da Yusuf Demir'in hangi statüde oynayacağına dair tartışmalar günden güne artıyordu. Kural kitapçığına göre yabancı statüsünde sahada yer alan Demir için sarı - kırmızılı kulüp çalışma başlatmıştı.

Galatasaray'ın transferin son gününde 6 milyon euro bonservis bedeliyle Rapid Wien'den kadrosuna kattığı Yusuf Demir'in sahaya yabancı statüsünde çıkması sonrası spor kamuoyunda birçok tartışma çıkmıştı. Galatasaraylı taraftarlar ve teknik direktör Okan Buruk, oyuncunun Türk statüsünde oynaması gerektiğini savunmuştu.

Bugün gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başkan Dursun Özbek ise konuya ilişkin açıklamalarda bulundu ve sürpriz hamleyi açıkladı. Özbek, Yusuf Demir'in Türk Milli Takımı'nda oynaması için çalışma başlattıklarını duyurdu.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ;

"A MİLLİ TAKIM'A KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"

"Yusuf Demir, bizim evladımız. Bizim vatandaşımız. Ona gereken ihtimamı, değeri göstermeliyiz. Yusuf Demir'i Türk futboluna, Türk Milli Takımı'na kazandırmak için gereken çalışmaya başladık, yapıyoruz."

"EN ÇOK KUPA KAZANAN KULÜP OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

"Cumhuriyetin 100. yılında en çok kupa kazanan spor kulübü olmayı hedefliyor Galatasaray. Bunun için her şeyi yapacağız."

"DÜNYADA TÜRKİYE DENİNCE AKLA GALATASARAY GELİR"

"Galatasaray, dünyadaki her yerde bilinen bir marka. Diğer ülkelerde Türkiye denince akla Galatasaray gelir."

YUNUS AKGÜN'E YENİ SÖZLEŞME

"Yunus gibi oyuncuların maaşları değerlendirdiğimiz bir konu. Zamanı geldiğinde sizlere açıklarız."

"GALATASARAY'DA OYNAMASI MUTLULUK KAYNAĞI"

"Yusuf Demir bizimevladımız. Genç yaşta Avrupa futbolunun dikkatini çekmiş ve Barcelona'nın oyuncusu olmuş. Yusuf Demir'in Galatasaray'da oynaması bizim için mutluluk kaynağı."

"TRANSFERİ YAPARKEN BİLİYORDUK"

"Yusuf Demir, Süper Lig'de Türk statüsünde oynayamazmış. Biz zaten bu transferi yaparken durumun farkındaydık."

"KENDİ DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM"

"Bazı kuralların FIFA ya da TFF'de değişmesi gerekiyor. Bunlar kendi kendine değişmeyecek ki. Kendi değerlerimize sahip çıkalım. Yusuf bir Türk vatandaşıdır. Türkçe konuşmayan Türk futbolcuları bilmiyor musunuz? Yazılan çizilen farklı, algı farklı."

"RAKİBİN KADROSUNA BAKTIM VE..."

"Bir maçta rakibin kadrosunu elime aldım. Baktım sadece 2 Türk var. Meğerse yabancı zannettiğimiz oyuncular Türk statüsünde oynuyor. Türkçe konuşamayan futbolcular Türk statüsünde oynuyor. Yusuf Demir, Türk vatandaşıdır. Biz bunu isteyince çok mu farklı oluyor."