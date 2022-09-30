SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesi şok! Antrenmana çıkan Mauro Icardi ve Yusuf Demir kadroda yok...

Son dakika: Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesi şok! Antrenmana çıkan Mauro Icardi ve Yusuf Demir kadroda yok...

30.09.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da taraftarlar, maç kadrosunu merakla bekliyordu. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı - kırmızılılarda sezon başında transfer edilen Mauro Icardi ve Yusuf Demir, Adana kafilesinde yer almadı. Juan Mata ise maç kadrosuna dahil edildi. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası birbirinden kritik maçlara sahne olacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaşacağı haftada Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesi sarı - kırmızılılarda sıcak bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY'DA MAURO ICARDI ŞOKU

GALATASARAY'IN KADROSU BELLİ OLDU

GALATASARAY'IN KADROSU BELLİ OLDU
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün tamamlayan Galatasaray'da maç kadrosu belli oldu.

ICARDI, ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA YOK

ICARDI, ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA YOK
Sarı - kırmızılıların sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, maç kadrosuna dahil edilmedi.

YUSUF DEMİR DE KAFİLEDE YER ALMIYOR

YUSUF DEMİR DE KAFİLEDE YER ALMIYOR
Kadroda yer almayan bir diğer isim ise Rapid Wien'den bonservisi alınan Yusuf Demir oldu.

ANTRENMANA ÇIKMALARINA RAĞMEN...

ANTRENMANA ÇIKMALARINA RAĞMEN...
İki futbolcunun da bu sabah gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalışmalarına rağmen maç kadrosunda bulunmadıkları öğrenildi.

JUAN MATA KADRODA

JUAN MATA KADRODA
Galatasaray formasını ilk kez İstanbulspor'a karşı hazırlık maçında giyen Juan Mata ise Adana Demirspor maçı kafilesinde yer aldı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Adana Demirspor Yusuf Demir Mauro Icardi son dakika haberler galatasaray juan mata son dakika haberleri Hande Yener dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erkekler iyice çıldırdı! Askere gitmemek için bunu da yaptılar

Erkekler iyice çıldırdı! Askere gitmemek için bunu da yaptılar

Rüya bitiyor diye üzülmeyin: Yarın yeniden başlıyor!

Rüya bitiyor diye üzülmeyin: Yarın yeniden başlıyor!

Yeni transfer geldiği gibi gidiyor!

Yeni transfer geldiği gibi gidiyor!

'Gördüğünüz tüm kutlamaları unutun!'

'Gördüğünüz tüm kutlamaları unutun!'

Bin pişman! Telefon açtı... 'Beni geri alın'

Bin pişman! Telefon açtı... 'Beni geri alın'

Dünya devleri sıraya girdi! Ferdi Kadıoğlu...

Dünya devleri sıraya girdi! Ferdi Kadıoğlu...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Son hali inanılmaz! “Göğüslerimin büyümesine engel olamıyorum”

Son hali inanılmaz! “Göğüslerimin büyümesine engel olamıyorum”

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Hikayesi şoke etti! ''En iyi arkadaşımın kocamdan bebeği oldu''

Hikayesi şoke etti! ''En iyi arkadaşımın kocamdan bebeği oldu''

Peynirin inanılmaz zararı! Çok üzüleceksiniz

Peynirin inanılmaz zararı! Çok üzüleceksiniz

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.