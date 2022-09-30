Son dakika: Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesi şok! Antrenmana çıkan Mauro Icardi ve Yusuf Demir kadroda yok...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası birbirinden kritik maçlara sahne olacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaşacağı haftada Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesi sarı - kırmızılılarda sıcak bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY'DA MAURO ICARDI ŞOKU

GALATASARAY'IN KADROSU BELLİ OLDU Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün tamamlayan Galatasaray'da maç kadrosu belli oldu.

ICARDI, ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA YOK Sarı - kırmızılıların sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, maç kadrosuna dahil edilmedi.

YUSUF DEMİR DE KAFİLEDE YER ALMIYOR Kadroda yer almayan bir diğer isim ise Rapid Wien'den bonservisi alınan Yusuf Demir oldu.

ANTRENMANA ÇIKMALARINA RAĞMEN... İki futbolcunun da bu sabah gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalışmalarına rağmen maç kadrosunda bulunmadıkları öğrenildi.