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Son dakika: Galatasaray'da 'Çalhanoğlu' sürprizi! Ocak ayında Aslan...

19.11.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasına 7-0'lık Başakşehir galibiyetiyle giren Galatasaray'da transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında kadrosuna kattığı yıldızlarla Türk ve dünya basınında ses getiren Aslan, sürpriz bir hamleyi daha gerçekleştirmek için harekete geçti. İtalya Ligi Serie A devinde forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu'nun sarı - kırmızılıların radarında yer aldığı iddia edildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'i 7-0'lık tarihi bir skorla mağlup ederek Dünya Kupası arasına 2. sırada giren Galatasaray'da camia içerisinde pozitif bir hava oluştu. Teknik direktör Okan Buruk, sezon sonunda hedeflenen şampiyonluk için ocak ayı transfer listesini belirledi. Bu listede sürpriz bir ismin yer aldığı öne sürüldü.

GALATASARAY'DAN 'ÇALHANOĞLU' SÜRPRİZİ

PERFORMANSLARDAN MEMNUN KALMADI

PERFORMANSLARDAN MEMNUN KALMADI

Sezon başından bu yana sol bekte 4 futbolcuyu deneyen deneyimli çalıştırıcı, gösterilen performanslardan memnun kalmadı.

İSTEDİĞİ VERİMİ ALAMADI

İSTEDİĞİ VERİMİ ALAMADI

Patrick van Aanholt'un oyunundan memnun kalmayan Buruk; Kazımcan Karataş, Leo Dubois ve Emre Taşdemir'i burada kullanmış ancak istediği verimi alamamıştı.

ÇÖZÜM: YERLİ TRANSFER

ÇÖZÜM: YERLİ TRANSFER

Okan Buruk'un bu problemi yerli bir transfer ile çözmek istediği ve bu talebini yönetime ilettiği belirtildi.

KERİM ÇALHANOĞLU İDDİASI

KERİM ÇALHANOĞLU İDDİASI

Takvim'in haberine göre; Galatasaray, İtalya Ligi Serie A devi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için harekete geçti.

OKAN BURUK İSTEDİ

OKAN BURUK İSTEDİ

Sarı - kırmızılı yönetimin, ocak ayında transferi tamamlayarak Okan Buruk'un elini rahatlatmak istediği aktarıldı.

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