Son dakika: Galatasaray'da 'Çalhanoğlu' sürprizi! Ocak ayında Aslan...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'i 7-0'lık tarihi bir skorla mağlup ederek Dünya Kupası arasına 2. sırada giren Galatasaray'da camia içerisinde pozitif bir hava oluştu. Teknik direktör Okan Buruk, sezon sonunda hedeflenen şampiyonluk için ocak ayı transfer listesini belirledi. Bu listede sürpriz bir ismin yer aldığı öne sürüldü.