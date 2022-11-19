Son dakika: Galatasaray'da 'Çalhanoğlu' sürprizi! Ocak ayında Aslan...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'i 7-0'lık tarihi bir skorla mağlup ederek Dünya Kupası arasına 2. sırada giren Galatasaray'da camia içerisinde pozitif bir hava oluştu. Teknik direktör Okan Buruk, sezon sonunda hedeflenen şampiyonluk için ocak ayı transfer listesini belirledi. Bu listede sürpriz bir ismin yer aldığı öne sürüldü.
Sezon başından bu yana sol bekte 4 futbolcuyu deneyen deneyimli çalıştırıcı, gösterilen performanslardan memnun kalmadı.
Patrick van Aanholt'un oyunundan memnun kalmayan Buruk; Kazımcan Karataş, Leo Dubois ve Emre Taşdemir'i burada kullanmış ancak istediği verimi alamamıştı.
Okan Buruk'un bu problemi yerli bir transfer ile çözmek istediği ve bu talebini yönetime ilettiği belirtildi.
Takvim'in haberine göre; Galatasaray, İtalya Ligi Serie A devi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için harekete geçti.
Sarı - kırmızılı yönetimin, ocak ayında transferi tamamlayarak Okan Buruk'un elini rahatlatmak istediği aktarıldı.