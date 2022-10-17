Son dakika: Galatasaray'da 'devasa' köstebek krizi! Kulüp karıştı... 'İtiraf etti'

Süper Lig'e mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray 1 haftasını BAY geçtiği ligin ilk 10 haftasında çıktığı 9 karşılaşmadan 5 galibiyet 2 beraberlik 2 de mağlubiyet alırken, özellikle son oynanan ve 2-1 mağlubiyetle sonuçlanan Kayserispor mücadelenin ardından yoğun tepkilerin odağı olurken, özellikle Okan Buruk hedef olmuştu.

ÇOK KONUŞULACAK İDDİA Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk'un kadroyu sosyal medyaya göre, tepkilere göre şekillendirdiği şeklinde yorumlar çokça paylaşılırken, bu kez Galatasaraylı olduğu bilinen gazeteci Uğur Karakullukçu'dan bambaşka bir iddia ortaya atıldı.

"DEVASA BİR KRİZ VAR" Karakullukçu, yaptığı açıklamada Galatasaray'ın 11'ini 4 gün önceden öğrendiğin itiraf ederken, Galatasaray'da büyük bir kriz olduğuna işaret etti.

Uğur Karakullukçu açıklamasında “Galatasaray'da devasa bir kriz var. Galatasaray'ın 11'ini ben 4 gün önceden öğreniyorum. Galatasaray’ın yatak odası sosyal medyada konuşuluyor resmen.” ifadeleri ile gündem oldu.