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  4. Son dakika: Galatasaray'da 'devasa' köstebek krizi! Kulüp karıştı... 'İtiraf etti'

Son dakika: Galatasaray'da 'devasa' köstebek krizi! Kulüp karıştı... 'İtiraf etti'

17.10.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de ilk 10 hafta sonunda gerek performansı gerekse aldığı sonuçlarla pek de istenildiği düzeyde olmayan Galatasaray'da, işler karışmış durumda. Sarı-Kırmızılı ekibin son hafta oynanan Kayseri deplasmanından puansız dönmesi camiayı karıştırırken, Uğur Karakullukçu çok konuşulacak bir iddiada bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'e mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray 1 haftasını BAY geçtiği ligin ilk 10 haftasında çıktığı 9 karşılaşmadan 5 galibiyet 2 beraberlik 2 de mağlubiyet alırken, özellikle son oynanan ve 2-1 mağlubiyetle sonuçlanan Kayserispor mücadelenin ardından yoğun tepkilerin odağı olurken, özellikle Okan Buruk hedef olmuştu.

ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

ÇOK KONUŞULACAK İDDİA
Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk'un kadroyu sosyal medyaya göre, tepkilere göre şekillendirdiği şeklinde yorumlar çokça paylaşılırken, bu kez Galatasaraylı olduğu bilinen gazeteci Uğur Karakullukçu'dan bambaşka bir iddia ortaya atıldı.

"DEVASA BİR KRİZ VAR"

"DEVASA BİR KRİZ VAR"
Karakullukçu, yaptığı açıklamada Galatasaray'ın 11'ini 4 gün önceden öğrendiğin itiraf ederken, Galatasaray'da büyük bir kriz olduğuna işaret etti.
Uğur Karakullukçu açıklamasında “Galatasaray'da devasa bir kriz var. Galatasaray'ın 11'ini ben 4 gün önceden öğreniyorum. Galatasaray’ın yatak odası sosyal medyada konuşuluyor resmen.” ifadeleri ile gündem oldu.

SOSYAL MEDYA ÇALKALANIYOR!

SOSYAL MEDYA ÇALKALANIYOR!
Bu açıklamalar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, "Boşuna mı basın çalışanları Okan hocayı takımın başına getirtti, içerideki her bilgiyi almak için" gibi ifadeler kullanıldı.
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