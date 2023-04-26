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Son dakika: Galatasaray'da karar verildi! 13 futbolcu ile yollar ayrılacak...

26.04.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen lider Galatasaray, gelecek hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Bir yandan da yeni sezon çalışmalarının yapıldığı sarı - kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ayrılacak isimler belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Dev derbide rakibini mağlup ederek şampiyonluk yarışında büyük bir adım atmak isteyen sarı - kırmızılılarda gelecek sezon için çalışmalar şimdiden başladı.

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Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray Yönetimi, yeni sezon öncesinde takımdan gönderilecek olan isimleri büyük ölçüde netleştirdi.

İşte o oyuncular;

GALATASARAY'DA AYRILACAK İSİMLER

SAM ADEKUGBE

SAM ADEKUGBE

(Kiralık)

EMRE TAŞDEMİR

EMRE TAŞDEMİR

JUAN MATA

JUAN MATA

(Teklif gelirse kiralanacak)

YUSUF DEMİR

YUSUF DEMİR

BAFETIMBI GOMIS

BAFETIMBI GOMIS

(Sözleşmesi uzatılmayacak)

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