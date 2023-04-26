Son dakika: Galatasaray'da karar verildi! 13 futbolcu ile yollar ayrılacak...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Dev derbide rakibini mağlup ederek şampiyonluk yarışında büyük bir adım atmak isteyen sarı - kırmızılılarda gelecek sezon için çalışmalar şimdiden başladı.

Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray Yönetimi, yeni sezon öncesinde takımdan gönderilecek olan isimleri büyük ölçüde netleştirdi.

İşte o oyuncular;