Son dakika: Galatasaray'da Okan Buruk istedi, yönetim bitiriyor! Patrick van Aanholt'un yerine Milan'dan Fode Ballo-Toure geliyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile yeni sezona 'mutlak şampiyonluk' parolasıyla girmiş ve bu hedefi doğrultusunda birçok transfer yapmıştı. Kadrosuna son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens'i katan sarı - kırmızılılarda Buruk'un takımdan gönderilmesini istediği oyuncular da belli olmaya başladı. Transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.

OKAN BURUK, AANHOLT'UN BİLETİNİ KESTİ

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, geçtiğimiz sezonun başında takıma bedelsiz olarak katılan Patrick van Aanholt'un yerine transfer yapılması gerektiğini başkan Dursun Özbek ve başkan vekili Erden Timur'a iletti.

YERİNE GELECEK OLAN İSİM BELİRLENDİ

Hollandalı sol bekin performansını yetersiz gören 48 yaşındaki çalıştırıcı, ayrılığı planlanan oyuncunun yerine getirilecek isim olarak ise Milan'dan Fode Ballo-Toure'yi belirledi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Okan Buruk'un bu talebi sonrasında İtalya Ligi Serie A deviyle masaya oturan sarı - kırmızılı yönetim, 25 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro teklif etti.

MILAN'IN BEKLEDİĞİ BONSERVİS

Milan'ın ise oyuncu için 5 milyon euro istediği ve pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.

ASLAN'I ÇOK İSTİYOR

Toure'nin de düzenli olarak forma giymek için Galatasaray'a transfer olmayı çok istediği ve anlaşmada kolaylık gösterilmesi için kulübüyle görüştüğü aktarıldı. Sarı - kırmızılıların transferi kısa sürede sonuçlandırması bekleniyor.