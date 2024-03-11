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SON DAKİKA: Galatasaray'dan Fenerbahçe-Pendikspor maçına dair çok sert açıklama! "Hesap verin"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.03.2024 17:38
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Son dakika... Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Fenerbahçe-Pendikspor mücadelesine dair Galatasaray cephesinden çok sert bir açıklama geldi. Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada "Türk futbol kamuoyuna hesap verin veya bırakın!" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe - Pendikspor maçındaki hakem yönetimini eleştiren, oldukça sert bir açıklama yaptı.

"Türk futbol kamuoyuna hesap verin veya bırakın!" başlığıyla paylaşılan metinde şu ifadeler yer aldı;

Türk futbolunda en bariz şekilde skandal bir maç yönetimi olarak nitelendirilen, neredeyse tüm hakem yorumcularını ve kamu vicdanını rahatsız etmiş müsabakayla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu ile kasıtlı operasyona alet olan kurul ve kuruluşlara aşağıdaki soruları sormak zaruri hale gelmiştir:

Canlı Skor

"MERT HAKAN YANDAŞ'IN TEHDİDİ..."

"MERT HAKAN YANDAŞ'IN TEHDİDİ..."

Fenerbahçe - Pendikspor maçında; Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın müsabaka hakemi Kadir Sağlam'a yönelik, "Dikkatli ol buradan çıkamazsın!" tehdit ifadelerinin yer aldığı ve tüm kamuoyunda büyük infial yaratan bu eylem, doğrudan Türk futbolunun en üst merci olan Türkiye Futbol Federasyonu'nu, kamu iradesini ve otoritesini hedef almaktadır. TFF nasıl bir tavır içerisinde olacaktır ve bu futbolcuya nasıl bir ceza verilecektir?

"HAKEM MAÇI BİR TARAFTAN ALIP DİĞERİNE VERDİ"

"HAKEM MAÇI BİR TARAFTAN ALIP DİĞERİNE VERDİ"

Saha içerisinde başlayan, koridorlarda devam eden tehditler maçın hakemlerinde nasıl bir etki ve baskı yaratmıştır ki hakem ikinci yarıda, ilk devredeki kötü yönetiminin çok daha ötesinde, bilinçli bir şekilde maçı bir taraftan alıp diğer tarafa vermiştir. Müsabakanın devre arasında stadyum koridorlarında yaşanan olayların kamera görüntüleri tüm kamuoyuyla paylaşılacak mıdır? Saha içerisinde başlayan ve milyonların gözü önünde seyreden tehditlerin yansımaları, maçın hakemlerine yapılan baskıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun temsilcilerinin raporlarının yanı sıra kamera görüntüleri de yayınlanacak mıdır ve yetkili merciler gereken hukuki adımları atacak mıdır? Yaratılan bu korku ortamının sorumluları cezalandırılacak mıdır?

"HAKEM MAÇI BİR TARAFTAN ALIP DİĞERİNE VERDİ" 

"HAKEM MAÇI BİR TARAFTAN ALIP DİĞERİNE VERDİ" 

Saha içerisinde başlayan, koridorlarda devam eden tehditler maçın hakemlerinde nasıl bir etki ve baskı yaratmıştır ki hakem ikinci yarıda, ilk devredeki kötü yönetiminin çok daha ötesinde, bilinçli bir şekilde maçı bir taraftan alıp diğer tarafa vermiştir. Müsabakanın devre arasında stadyum koridorlarında yaşanan olayların kamera görüntüleri tüm kamuoyuyla paylaşılacak mıdır? Saha içerisinde başlayan ve milyonların gözü önünde seyreden tehditlerin yansımaları, maçın hakemlerine yapılan baskıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun temsilcilerinin raporlarının yanı sıra kamera görüntüleri de yayınlanacak mıdır ve yetkili merciler gereken hukuki adımları atacak mıdır? Yaratılan bu korku ortamının sorumluları cezalandırılacak mıdır?

"FENERBAHÇE'YE 3 KIRMIZI KART ÇIKMALIYIDI" 

"FENERBAHÇE'YE 3 KIRMIZI KART ÇIKMALIYIDI" 

Maç içinde hakem Kadir Sağlam, Fenerbahçe'ye 3 tane kırmızı kart çıkarması gerekirken Pendikspor'u, biri teknik direktörü olmak üzere 3 kırmızı kartla cezalandıran, birçok oyuncunun defalarca kendisine parmak sallamasına, kendi vücuduna dokunmasına, kendisini ittirmesine, sahadaki otoritesini yerle bir etmesine seyirci kalan, skandal kararlarla maçı bir taraftan alarak diğer tarafa veren bu hakem, ligde şampiyonluk yarışının yanı sıra düşme hattındaki rekabete de ağır darbe vurmuştur. Mücadelenin 71. dakikasında Pendiksporlu Welinton'a gösterilen iki sarı kart da tüm kamuoyunun, hakem otoritelerinin ve futbolu izleyen herkesin, hatta Fenerbahçeli taraftarların dahi kabullenemediği şekilde kırmızı kartla cezalandırılması, oyunun skoruna doğrudan etki etmiştir ve bir takımı eksik bırakmakla da yetinmemiştir. Hakem Kadir Sağlam'ın ceza alanı dışında Pendiksporlu Badou Ndiaye'nin uzaklaştırdığı açık bir biçimde belli olan pozisyonda yapılan faulü tam tersi bir şekilde Fenerbahçe lehine faul kararı vermesi skandaldır. Tüm maç boyunca kendisini ezen, ittiren-kaktıran, kendisini tehdit eden futbolculara karşı hiçbir otorite uygulayamayan Kadir Sağlam'ın bu performansı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından nasıl değerlendirilecektir? Hakemlik onurunu bu denli ayaklar altına alan bu hakem maç almaya devam edebilecek midir?

"VAR KAYDI AÇIKLANACAK MI?" 

"VAR KAYDI AÇIKLANACAK MI?" 

Bunun ardından gelişen operasyonel faaliyetler ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun ivedi olarak açıklığa kavuşturması gereken konulardır. VAR hakemi Alper Çetin elinde hiçbir kanıt olmamasına, en ufak bir yetki alanı bulunmamasına rağmen futbol oyun kurallarını hiçe sayarak VAR sisteminin asla müdahil olamayacağı bir uygulamaya imza atarak penaltıya hükmetmiştir. MHK, VAR'da görevli hakemler konusunda nasıl bir adım atacaktır? Her salı akşamı açıklanan VAR kayıtlarına ek olarak bu denli kasıt içeren pozisyon kamuoyuna sunulacak mıdır?

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