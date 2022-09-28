Son dakika: Galatasaray devre arasında bitirecek! Adama Traore defteri yeniden açıldı...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da yaz transfer döneminin son gününde Mauro Icardi, Ross, Milot Rashica, Yusuf Demir ve Juan Mata isimlerine imza attırılmıştı. 5 futbolcuyu birden kadrosuna katarak adeta gövde gösterisi yapan Aslan'ın gündemine İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhamton'da forma giyen hücum oyuncusu Adama Traore de gelmişti ancak yapılan görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanamamıştı.

GALATASARAY'IN HEDEFİ ADAMA TRAORE

SEZON BAŞINDA OLMADI Galatasaray, geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren Adama Traore için Wolverhamton'a kiralama teklifinde bulunmuştu. İngiliz temsilcisi teklifi reddetmiş ve sarı - kırmızılılar transferi askıya almıştı.

GALATASARAY VAZGEÇMEDİ İtalyan basını; Galatasaray'ın Adama Traore transferinden vazgeçmediğini ve oyuncuyu kadroya katmak için yeniden harekete geçtiğini yazdı.

JUVENTUS DEVREYE GİRDİ AMA... TuttoJuve'nin haberine göre; Wolverhampton ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Traore'nin menajeriyle Juventus temas kurdu ve ön görüşme yaptı ve oyuncunun isteklerini sordu.

CİDDİ RAKİP; GALATASARAY Haberde Juventus'un transferde ciddi bir rakibinin olduğu ve Galatasaray'ın Traore'yi kadroya katmak için oyuncunun menajeriyle görüşme halinde olduğu belirtildi.