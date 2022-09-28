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Son dakika: Galatasaray devre arasında bitirecek! Adama Traore defteri yeniden açıldı...

28.09.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yaz transfer dönemini son güne kadar oldukça hareketli bir şekilde geçiren Galatasaray'da birçok futbolcunun adı gündeme gelmişti. James Rodriguez, Anderson Talisca gibi isimlerin sarı - kırmızılılara transfer olacağı iddia edilirken, Adama Traore için de girişimlerde bulunulmuş ancak anklaşma gerçekleşmemişti. Galatasaray'ın yıldız futbolcuyla görüşmelerini sürdürdüğü ve sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı ocakta ön kontrat imzalamak istediği kaydedildi.

Son dakika haberleri: Galatasaray'da yaz transfer döneminin son gününde Mauro Icardi, Ross, Milot Rashica, Yusuf Demir ve Juan Mata isimlerine imza attırılmıştı. 5 futbolcuyu birden kadrosuna katarak adeta gövde gösterisi yapan Aslan'ın gündemine İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhamton'da forma giyen hücum oyuncusu Adama Traore de gelmişti ancak yapılan görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanamamıştı.

GALATASARAY'IN HEDEFİ ADAMA TRAORE

SEZON BAŞINDA OLMADI

SEZON BAŞINDA OLMADI
Galatasaray, geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren Adama Traore için Wolverhamton'a kiralama teklifinde bulunmuştu. İngiliz temsilcisi teklifi reddetmiş ve sarı - kırmızılılar transferi askıya almıştı.

GALATASARAY VAZGEÇMEDİ

GALATASARAY VAZGEÇMEDİ
İtalyan basını; Galatasaray'ın Adama Traore transferinden vazgeçmediğini ve oyuncuyu kadroya katmak için yeniden harekete geçtiğini yazdı.

JUVENTUS DEVREYE GİRDİ AMA...

JUVENTUS DEVREYE GİRDİ AMA...
TuttoJuve'nin haberine göre; Wolverhampton ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Traore'nin menajeriyle Juventus temas kurdu ve ön görüşme yaptı ve oyuncunun isteklerini sordu.

CİDDİ RAKİP; GALATASARAY

CİDDİ RAKİP; GALATASARAY
Haberde Juventus'un transferde ciddi bir rakibinin olduğu ve Galatasaray'ın Traore'yi kadroya katmak için oyuncunun menajeriyle görüşme halinde olduğu belirtildi.

OCAKTA BİTİYOR

OCAKTA BİTİYOR
Sarı - kırmızılıların ocak ayında oyuncuyla ön sözleşme imzalayarak sezon sonunda bedelsiz olarak transferi tamamlamak üzere olduğu kaydedildi.
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