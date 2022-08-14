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SON DAKİKA: Galatasaray Giresunspor maçı sonrası camia ayağa kalktı, ortalık karıştı! "Net penaltı"

14.08.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de bu sezon sahasında çıktığı ilk resmi müsabakada Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da mücadelenin hakemi Kadir Sağlam'a tepkiler büyüyor. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray teknik patronu Okan Buruk da hakeme eleştirilerde bulunurken, "Süper Lig kalitesinde değil" eleştirisini getirmişti. Mücadelenin ardından bazı eski hakemler Sağlam'ın kararlarını değerlendirdi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında karşılaştığı Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da moraller bozuk. Sarı-Kırmızılılar mutlak favori çıktığı mücadeleden puansız ayrılırken, alınan bu sonuç taraftarlarını da hayli üzmüş durumda... Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, hakem Kadir Sağlam'ın yönetimini eleştirdi.

"BİREYSEL BİR HATA..."

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Son toplarda başarılı olamadıklarını söyleyen Okan Buruk, "Daha çok bizde topun olduğu bir oyun oldu ama pozisyon üretmekte zorlandık. Ortalarımız çok kötüydü. Son paslar ve ortalar kalitesiz olunca üretemedik. Bireysel bir hata da takımın düşmesine yol açtı. 0-0 gitseydi maç, golü bulma şansımız yüksek olacaktı." diye konuştu.

"SÜPER LİG KALİTESİNDE DEĞİL!"

Hakem kararlarını eleştiren Buruk, "Hakemin zaten Süper Lig tecrübesi az ve hakemin kalitesi de Süper Lig kalitesinin çok altındaydı ama Giresunspor mücadele etti ve kazandı. Onları tebrik ederim." dedi.

"NASIL VERMEZSİN"

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Mücadelenin ardından taraftarlar da sosyal medyada hakem Kadir Sağlam'a bazı kararları nedeniyle tepki gösterirken, penaltı itirazında bulunulan bazı pozisyonlar için Sarı-Kırmızılı taraftarlar "Nasıl vermezsin" serzenişinde bulundu. Öte yandan eski hakemler de mücadelede yaşanan o tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

İŞTE ESKİ HAKEMLERİN O POZİSYONLARA YORUMLARI

İşte Galatasaray Giresunspor maçındaki tartışmalı pozisyonlar

EMRE AKBABA 14'

EMRE AKBABA 14'
Lale Orta: Penaltı.
Deniz Çoban: Penaltı.
Bülent Yıldırım: Penaltı.
Fırat Aydınus: Pozisyon penaltı ama VAR, net şekilde pozisyonu gösteremeyeceği için çağırmadı. uzaktan pilot çekim görüntüsüyle hakemi izlemeye çağıramazsınız. Yakın açıdan pozisyonu gösteremezseniz, hakemi çağıramazsınız.

EMRE AKBABA 19'

EMRE AKBABA 19'
Lale Orta: Penaltı.
Deniz Çoban: Penaltı yok.
Bülent Yıldırım: Penaltı yok.

SACHA BOEY 90+5'

SACHA BOEY 90+5'
Lale Orta: Penaltı yok.
Deniz Çoban: Penaltı yok.
Bülent Yıldırım: Penaltı yok.

LUCAS TORREIRA 90+6'

LUCAS TORREIRA 90+6'
Lale Orta: Penaltı değil.
Deniz Çoban: Penaltı.
Bülent Yıldırım: Penaltı değil.
Erman Toroğlu: Penaltı
Fırat Aydınus: Penaltı
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Hakem Okan Buruk Süper Lig Dursun Özbek Giresunspor son dakika galatasaray
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