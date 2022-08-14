SON DAKİKA: Galatasaray Giresunspor maçı sonrası camia ayağa kalktı, ortalık karıştı! "Net penaltı"

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında karşılaştığı Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da moraller bozuk. Sarı-Kırmızılılar mutlak favori çıktığı mücadeleden puansız ayrılırken, alınan bu sonuç taraftarlarını da hayli üzmüş durumda... Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, hakem Kadir Sağlam'ın yönetimini eleştirdi.

"BİREYSEL BİR HATA..."

Son toplarda başarılı olamadıklarını söyleyen Okan Buruk, "Daha çok bizde topun olduğu bir oyun oldu ama pozisyon üretmekte zorlandık. Ortalarımız çok kötüydü. Son paslar ve ortalar kalitesiz olunca üretemedik. Bireysel bir hata da takımın düşmesine yol açtı. 0-0 gitseydi maç, golü bulma şansımız yüksek olacaktı." diye konuştu.

"SÜPER LİG KALİTESİNDE DEĞİL!"

Hakem kararlarını eleştiren Buruk, "Hakemin zaten Süper Lig tecrübesi az ve hakemin kalitesi de Süper Lig kalitesinin çok altındaydı ama Giresunspor mücadele etti ve kazandı. Onları tebrik ederim." dedi.

"NASIL VERMEZSİN"

Mücadelenin ardından taraftarlar da sosyal medyada hakem Kadir Sağlam'a bazı kararları nedeniyle tepki gösterirken, penaltı itirazında bulunulan bazı pozisyonlar için Sarı-Kırmızılı taraftarlar "Nasıl vermezsin" serzenişinde bulundu. Öte yandan eski hakemler de mücadelede yaşanan o tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

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