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Son dakika: Galatasaray'ı bin pişman etti! Evander, rekor bedelle transfer oluyor...

27.10.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde birçok ismi kadrosuna katmıştı. Sarı - kırmızılıların temasa geçtiği ancak transferini bitiremediği Evander için ise sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın son güne kadar büyük uğraş verdiği ancak imzayı attıramadığı Evander'in yeni adresinin MLS olacağı öne sürüldü. Brezilyalı yıldız için ödenmesi beklenen bonservi bedeli de ortaya çıktı.

Galatasaray, yaz transfer dönemini oldukça hızlı geçirmiş ve adından söz ettirmişti. Sarı - kırmızılıların gerçekleştirdiği transferler kadar, bitiremediği oyuncular da sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Sarı - kırmızılıların transferin son gününe kadar büyük uğraş verdiği ancak imza attıramadığı Evander için yaşanan sıcak gelişmeyi ABD basını duyurdu.

EVANDER, GALATASARAY'I PİŞMAN ETTİ

Danimarka Ligi takımlarından Midtjylland'de, on numara mevkisinde forma giyen Evander, Galatasaray'ı pişman edecek bir transfer yapıyor.

MLS YOLUNDA

MLS YOLUNDA
ABD basınında yer alan habere göre; Galatasaray'ın eski gözdesi Evander, MLS (Major League Soccer) yolunda...

BÜYÜK AŞAMA KAT ETTİLER

BÜYÜK AŞAMA KAT ETTİLER
Haberde Portland Timbers'ın Brezilyalı futbolcunun transferinde büyük aşama kat ettiği ifade edildi.

10 MİLYON EURO

10 MİLYON EURO
Danimarka gazetelerinden B.T. ise 24 yaşındaki oyuncunun 10 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle ABD'ye transfer olacağını öne sürdü.

REKOR KIRACAK

REKOR KIRACAK
Transfer gerçekleşirse Evander, Portland Timbers tarihinin en pahalı futbolcusu olacak ve rekor kıracak.
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