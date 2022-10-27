Son dakika: Galatasaray'ı bin pişman etti! Evander, rekor bedelle transfer oluyor...

Galatasaray, yaz transfer dönemini oldukça hızlı geçirmiş ve adından söz ettirmişti. Sarı - kırmızılıların gerçekleştirdiği transferler kadar, bitiremediği oyuncular da sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Sarı - kırmızılıların transferin son gününe kadar büyük uğraş verdiği ancak imza attıramadığı Evander için yaşanan sıcak gelişmeyi ABD basını duyurdu.