Son dakika: Galatasaray'ı bin pişman etti! Evander, rekor bedelle transfer oluyor...

Galatasaray, yaz transfer dönemini oldukça hızlı geçirmiş ve adından söz ettirmişti. Sarı - kırmızılıların gerçekleştirdiği transferler kadar, bitiremediği oyuncular da sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Sarı - kırmızılıların transferin son gününe kadar büyük uğraş verdiği ancak imza attıramadığı Evander için yaşanan sıcak gelişmeyi ABD basını duyurdu.
EVANDER, GALATASARAY'I PİŞMAN ETTİ
Danimarka Ligi takımlarından Midtjylland'de, on numara mevkisinde forma giyen Evander, Galatasaray'ı pişman edecek bir transfer yapıyor.
MLS YOLUNDA
ABD basınında yer alan habere göre; Galatasaray'ın eski gözdesi Evander, MLS (Major League Soccer) yolunda...
BÜYÜK AŞAMA KAT ETTİLER
Haberde Portland Timbers'ın Brezilyalı futbolcunun transferinde büyük aşama kat ettiği ifade edildi.
10 MİLYON EURO
Danimarka gazetelerinden B.T. ise 24 yaşındaki oyuncunun 10 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle ABD'ye transfer olacağını öne sürdü.
REKOR KIRACAK
Transfer gerçekleşirse Evander, Portland Timbers tarihinin en pahalı futbolcusu olacak ve rekor kıracak.