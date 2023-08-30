Son dakika: Galatasaray'ın gözü artık gruplarda! İşte muhtemel rakipler...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray ile Molde karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. İlk maçı da 3-2 kazanan Aslan, toplam skoru 5-3'e getirdi ve adını gruplara yazdırdı.

Tarihinde 17. kez Şampiyonlar Ligi'nde yer alan sarı - kırmızılılar, gözünü gruplara dikti.

Taraftarlar şimdiden grup kuralarını konuşmaya başlarken, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de belli oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Galatasaray'ın 4. torbadan katılacağı Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi 31 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek. Monaco'da düzenlenecek kura çekimi TSİ 20.00'de başlayacak.Gruplarda ilk maçlar 19/20 Eylül tarihlerinde oynanacak.

İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri;