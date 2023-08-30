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Son dakika: Galatasaray'ın gözü artık gruplarda! İşte muhtemel rakipler...

30.08.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Norveç temsilcisi Molde'yi konuk etmişti. Sarı - kırmızılılar, Rams Park'ta oynanan maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılmış ve toplam skoru 5-3'e getirerek gruplara adını yazdırmıştı. Bu sonuçla birlikte gözünü gruplara diken temsilcimizin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray ile Molde karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. İlk maçı da 3-2 kazanan Aslan, toplam skoru 5-3'e getirdi ve adını gruplara yazdırdı.

Tarihinde 17. kez Şampiyonlar Ligi'nde yer alan sarı - kırmızılılar, gözünü gruplara dikti.

Taraftarlar şimdiden grup kuralarını konuşmaya başlarken, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de belli oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

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Galatasaray'ın 4. torbadan katılacağı Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi 31 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek. Monaco'da düzenlenecek kura çekimi TSİ 20.00'de başlayacak.Gruplarda ilk maçlar 19/20 Eylül tarihlerinde oynanacak.

İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri;

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

1. TORBA

1. TORBA

MANCHESTER CITY

MANCHESTER CITY

SEVILLA

SEVILLA

BARCELONA

BARCELONA

NAPOLİ

NAPOLİ
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