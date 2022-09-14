Son dakika: Galatasaray'ın kapısından döndü! James Rodriguez, Olympiakos'a gidiyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yaz transfer döneminin son günü oldukça hareketli geçmişti. Galatasaray, 5 futbolcuya birden imza attırarak adeta gövde gösterisi yapmıştı. Sarı - kırmızılılar, Mauro Icardi, Milot Rashica, Ross, Yusuf Demir ve Juan Mata'yı kadrosuna katmış ve bu isimlerin yanı sıra James Rodriguez, Anderson Talisca ve Çağlar Söyüncü'nün transferini de son ana kadar kovalamıştı.

GALATASARAY'A HABER YOLLAMIŞTI

James Rodriguez, yeniden Avrupa'ya dönmek ve Galatasaray'da forma giymek istediği için menajeriyle sarı - kırmızılılara haber yollamıştı.

ANLAŞMA SAĞLANAMAMIŞTI

Sarı - kırmızılılar, menajer aracılığıyla gelen teklifi hemen değerlendirmeye almıştı. James Rodriguez ve kulübü Al Rayyan ile görüşmelere başlayan Galatasaray, anlaşma sağlayamamış ve transferden vazgeçmişti.

YERİNE JUAN MATA ALINMIŞTI

Bu gelişmenin ardından Kolombiyalı yıldız, Al Rayyan'da kalmıştı. Galatasaray ise 31 yaşındaki futbolcunun transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle Juan Mata ile sözleşme imzalamıştı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, James Rodriguez'i kiralamak için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Al Rayyan ile anlaşma sağladı.

BUGÜN YUNANİSTAN'A GİDİYOR

Haberde; on numara pozisyonunda oynayan Rodriguez'in gün içerisinde Yunanistan'a giderek sağlık kontrollerinden geçeceği ve bir Olympiakos'a resmen imza atacağı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'dan ayrılarak Katar'ın Al Rayyan kulübüne transfer olan James Rodriguez, kulübüyle çıktığı 16 resmi maçta 5 gol - 6 asistlik bir performans sergilemişti.