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Son dakika: Galatasaray'ın kapısından döndü! James Rodriguez, Olympiakos'a gidiyor...

14.09.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Türkiye'de yaz transfer dönemi 8 Eylül'de sona erdi. Galatasaray, son güne kadar aktif olarak çalışmalarını sürdürdü. Sarı - kırmızılılar son günde Mauro Icardi, Milot Rashica, Ross, Yusuf Demir ve Juan Mata'ya imza attırmıştı. Bu isimlerin dışında Aslan'ın gündemine James Rodriguez, Anderson Talisca ve Çağlar Söyüncü isimleri de gelmişti. Galatasaray'a menajeriyle mesaj gönderen James Rodrgiuez'in transferi gerçekleşmemişti. Kolombiyalı yıldızın yeni adresi belli oldu.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yaz transfer döneminin son günü oldukça hareketli geçmişti. Galatasaray, 5 futbolcuya birden imza attırarak adeta gövde gösterisi yapmıştı. Sarı - kırmızılılar, Mauro Icardi, Milot Rashica, Ross, Yusuf Demir ve Juan Mata'yı kadrosuna katmış ve bu isimlerin yanı sıra James Rodriguez, Anderson Talisca ve Çağlar Söyüncü'nün transferini de son ana kadar kovalamıştı.

GALATASARAY'A HABER YOLLAMIŞTI

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James Rodriguez, yeniden Avrupa'ya dönmek ve Galatasaray'da forma giymek istediği için menajeriyle sarı - kırmızılılara haber yollamıştı.

ANLAŞMA SAĞLANAMAMIŞTI

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Sarı - kırmızılılar, menajer aracılığıyla gelen teklifi hemen değerlendirmeye almıştı. James Rodriguez ve kulübü Al Rayyan ile görüşmelere başlayan Galatasaray, anlaşma sağlayamamış ve transferden vazgeçmişti.

YERİNE JUAN MATA ALINMIŞTI

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Bu gelişmenin ardından Kolombiyalı yıldız, Al Rayyan'da kalmıştı. Galatasaray ise 31 yaşındaki futbolcunun transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle Juan Mata ile sözleşme imzalamıştı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

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Fabrizio Romano'nun haberine göre; Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, James Rodriguez'i kiralamak için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Al Rayyan ile anlaşma sağladı.

BUGÜN YUNANİSTAN'A GİDİYOR

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Haberde; on numara pozisyonunda oynayan Rodriguez'in gün içerisinde Yunanistan'a giderek sağlık kontrollerinden geçeceği ve bir Olympiakos'a resmen imza atacağı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'dan ayrılarak Katar'ın Al Rayyan kulübüne transfer olan James Rodriguez, kulübüyle çıktığı 16 resmi maçta 5 gol - 6 asistlik bir performans sergilemişti.

JAMES RODRIGUEZ FOTOĞRAFLARI

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