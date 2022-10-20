Son dakika: Galatasaray'ın transfer listesi ifşa oldu! 25 milyon euro...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız 10 haftada topladığı 17 puanla 7. sırada yer alan Galatasaray, yaz transfer dönemini oldukça hareketli bir şekilde geçirmişti. Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan sarı - kırmızılılar, Marcao'yu ise 12+3 milyon euro'ya Sevilla'ya satmıştı.

GALATASARAY'IN TRANSFER LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI

SEVILLA İSTEMİŞ ANCAK ANLAŞMA OLMAMIŞTI İspanya La Liga ekibi Sevilla, Marcao'nun ardından bir diğer savunmacı Victor Nelsson'u da kadroya katmak istemiş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

DEVRE ARASINDA BİTİRMEK İSTİYORLAR Danimarka'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alacak olan 23 yaşındaki stoper için Sevilla'nın devre arasında yeniden harekete geçerek transferi bitirmek istediği iddia edildi.

25 MİLYON EURO Serbest kalma bedeli 25 milyon euro olan oyuncudan gelecek kazanç sonrası Galatasaray'da alternatif planını hazırladı.

İLK İSİM ANDREAS HANCHE-OLSEN Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Gent'ten transfer etmek istediği Andreas Hanche-Olsen için anlaşma sağlanamamış ve oyuncu takımında kalmıştı. Sarı - kırmızılılar da Olsen yerine Aalborg'dan Mathias Ross ile sözleşme imzalamıştı.