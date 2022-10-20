SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray'ın transfer listesi ifşa oldu! 25 milyon euro...

Son dakika: Galatasaray'ın transfer listesi ifşa oldu! 25 milyon euro...

20.10.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yaz transfer sezonunu oldukça hareketli bir şekilde geçiren Galatasaray'da devre arası için de büyük bir hazırlık yapılıyor. Bu sezon şampiyonluk hedeflediği Süper Lig'de oynadığı son 2 maçtan 1 puan alabilen sarı - kırmızılılar; ilk yarıyı en iyi şekilde tamamlayıp, kadrosuna takviye yapmaya devam etmek istiyor. Bu hedef doğrultusunda teknik direktörün transfer edilmesini talep ettiği isimler de ortaya çıktı. İşte Galatasaray'ın devre arası transfer planlaması...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız 10 haftada topladığı 17 puanla 7. sırada yer alan Galatasaray, yaz transfer dönemini oldukça hareketli bir şekilde geçirmişti. Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan sarı - kırmızılılar, Marcao'yu ise 12+3 milyon euro'ya Sevilla'ya satmıştı.

GALATASARAY'IN TRANSFER LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI

SEVILLA İSTEMİŞ ANCAK ANLAŞMA OLMAMIŞTI

SEVILLA İSTEMİŞ ANCAK ANLAŞMA OLMAMIŞTI
İspanya La Liga ekibi Sevilla, Marcao'nun ardından bir diğer savunmacı Victor Nelsson'u da kadroya katmak istemiş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

DEVRE ARASINDA BİTİRMEK İSTİYORLAR

DEVRE ARASINDA BİTİRMEK İSTİYORLAR
Danimarka'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alacak olan 23 yaşındaki stoper için Sevilla'nın devre arasında yeniden harekete geçerek transferi bitirmek istediği iddia edildi.

25 MİLYON EURO

25 MİLYON EURO
Serbest kalma bedeli 25 milyon euro olan oyuncudan gelecek kazanç sonrası Galatasaray'da alternatif planını hazırladı.

İLK İSİM ANDREAS HANCHE-OLSEN

İLK İSİM ANDREAS HANCHE-OLSEN
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Gent'ten transfer etmek istediği Andreas Hanche-Olsen için anlaşma sağlanamamış ve oyuncu takımında kalmıştı. Sarı - kırmızılılar da Olsen yerine Aalborg'dan Mathias Ross ile sözleşme imzalamıştı.

UYGUN BİR BEDELLE...

UYGUN BİR BEDELLE...
Aslan, 2023'te Belçika ekibiyle kontratı sona erecek olan 25 yaşındaki Norveçli stoperi uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istiyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Okan Buruk son dakika galatasaray son dakika haberleri dakika haberleri spor toto transfer sezonu ak bıraktı spor tot n dakika haberleri spor to

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'ye geçiyor!

Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'ye geçiyor!

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

Wanda Nara'nın seks kaseti ortaya çıktı! Icardi ayrılığı sonrası video internete sızdırıldı...

Wanda Nara'nın seks kaseti ortaya çıktı! Icardi ayrılığı sonrası video internete sızdırıldı...

Caner Erkin yıllar sonra Galatasaray'a geri dönüyor!

Caner Erkin yıllar sonra Galatasaray'a geri dönüyor!

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini duyurdular! ''Delirmiş olmalı''

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini duyurdular! ''Delirmiş olmalı''

Fenerbahçe'ye tarihi bonservis! 30 milyon Euro...

Fenerbahçe'ye tarihi bonservis! 30 milyon Euro...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Lüks bir randevu için uçak kiraladı! Pervanesi kafasını kopardı

Lüks bir randevu için uçak kiraladı! Pervanesi kafasını kopardı

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

İmkansızı başardılar: Kanseri tedavi ediyor

İmkansızı başardılar: Kanseri tedavi ediyor

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.