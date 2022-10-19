SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Ziraat Türkiye Kupası
  4. SON DAKİKA: Galatasaray Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti! Aslan sürprize izin vermedi!

SON DAKİKA: Galatasaray Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti! Aslan sürprize izin vermedi!

19.10.2022 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. Eleme Turu mücadeleleri ile sürüyor. Üçüncü eleme turu maçında Galatasaray sahasında Kastamonuspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın 7-0'lık galibiyeti ile sonuçlanırken, Galatasaray adını Türkiye Kupası dördüncü turuna yazdırmayı başaran taraf oldu. Öte yandan Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde çıktığı 274. resmi maçta ilk kez 7 gol birden attı. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Galatasaray, Nef Stadyumu’nda TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar rakibini 7-0 gibi net bir skorla mağlup ederek bir üst tura adını yazdırmayı başaran taraf oldu.

Sarı-Kırmızılılar'ın golleri Ramazan Işık (k.k), Haris Seferovic, Gomis, Rashica, Ross, Kerem ve Hamza'dan geldi. Bu sonuçla Galatasaray Türkiye Kupası'nda adını dördüncü tura yazdırmayı başaran taraf oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu mücadelede rotasyon yaptı ve son olarak Süper Lig’de oynadıkları Kayserispor maçının 11’ini tamamen değiştirdi. Buruk ayrıca Kastamonuspor karşısında tek forvetli sistemden çift forvetli sisteme geçti.

MATHIAS ROSS İLK KEZ FORMAYI GİYDİ

cc872db3-65cd-4ea3-bb8e-fb1790e776c3

Sezon başında Aalborg takımında transfer edilen Danimarkalı futbolcu Mathias Ross, Kastamonuspor maçıyla birlikte ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Teknik Direktör Okan Buruk, 21 yaşındaki futbolcuya 11’de görev verdi.

OKAN KOCUK BU SEZON İLK KEZ KALEDE

Ffcw1tPXgAAwesG

Geçtiğimiz sezon Giresunspor’da kiralık olarak geçiren ve tekrar takıma dönen kaleci Okan Kocuk bu sezon Galatasaray’da ilk kez görev aldı. Süper Lig’de oynanan maçlarda Uruguaylı kaleci Fernando Muslera 11 başlarken, Teknik Direktör Okan Buruk kupada kaleyi Okan Kocuk’a emanet etti.

Galatasaray’da ayrıca bu sezonun yeni transferlerinden Milot Rashica ve Yusuf Demir, ilk kez bir mücadeleye 11’de başladı.
Sarı-kırmızılılar mücadeleye Okan Kocuk, Leo Dubois, Mathias Ross, Emin Bayram, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Yusuf Demir, Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis 11’i ile başladı.

Galatasaray’da Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Sacha Boey, Lucas Torreira, Victor Nelsson, Juan Mata, Dries Mertens, Kazımcan Karataş ve Mauro Icardi maçın kadrosunda bulunmadı.

"SENİNLEYİZ AMASRA"

03cf8918-ddc7-4a36-8d43-1e14fdd987d0

Galatasaraylı taraftarlar, kupa maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, mücadele öncesinde tezahüratlarıyla takımlarını maça hazırladı. Galatasaraylı taraftarlar ayrıca, Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşanan maden kazanasını unutmadı ve ’Gönlümüz kapkara, seninleyiz Amasra’ pankartını açtı.

Kastamonuspor taraftarları da deplasman tribününü tamamen doldurdu. Kastamonu’ndan otobüslerle karşılaşmaya gelen taraftarlar, bu önemli maçta takımlarına büyük destek oldu.

GALATASARAY - KASTAMONUSPOR MAÇINDAN KARELER

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
son dakika galatasaray türkiye kupası Ziraat Türkiye Kupası ak maçı buruk süper li maçın ekipleri

En Çok Okunan Haberler

Yüz değil, bin değil, tam 10 bin kasa palamut...

Yüz değil, bin değil, tam 10 bin kasa palamut...

Açılışını Erdoğan yapıyordu! Bir anda davetlilerin üzerine püskürdü

Açılışını Erdoğan yapıyordu! Bir anda davetlilerin üzerine püskürdü

Yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi!

Yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi!

Ne yaptın Jesus! İşte yeni profil fotoğrafı...

Ne yaptın Jesus! İşte yeni profil fotoğrafı...

İsmi bile belli! F.Bahçe-G.Saray derbisini yabancı hakem yönetecek

İsmi bile belli! F.Bahçe-G.Saray derbisini yabancı hakem yönetecek

Acun Ilıcalı, Türkiye'den bir ismi daha Hull City'e getirdi!

Acun Ilıcalı, Türkiye'den bir ismi daha Hull City'e getirdi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Lüks bir randevu için uçak kiraladı! Pervanesi kafasını kopardı

Lüks bir randevu için uçak kiraladı! Pervanesi kafasını kopardı

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.