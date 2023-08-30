Son dakika: Galatasaray kazandı, ülke puanı uçuşa geçti! Yıllar sonra ilk kez sıralamada bu kadar yükseldik...

Son dakika haberleri: EFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray ile Molde karşı karşıya gelmişti. Sarı - kırmızılılar, rakibini 2-1 mağlup etmesinin ardından adını grup etabına yazdırdı ve tarihinde 17. kez bu başarıyı yakaladı. Aslan'ın Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmasının ardından gözler ülke puanına çevrildi.

Galatasaray'ın Molde maçından önce 10. sırada yer alan Türkiye, yıllar sonra ilk kez 9. basamağa kadar yükseldi.

GELECEK SEZONLARI ETKİLEYECEK

Bu sezon toplayacağımız puanlarla ilk 10’a girmeyi başarırsak 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.

RANGERS MAÇI KRİTİK

Ancak Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele eden Rangers'ın PSV'yi elemesi ve gruplara kalması durumunda ise İskoçya yeniden Türkiye'nin önüne geçecek.

İskoç temsilcisi, ilk maçta konuk ettiği Hollanda ekibi PSV ile 2-2 berabere kalmıştı.

İşte ülke puanı sıralaması;