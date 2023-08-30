SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray kazandı, ülke puanı uçuşa geçti! Yıllar sonra ilk kez sıralamada bu kadar yükseldik...

Son dakika: Galatasaray kazandı, ülke puanı uçuşa geçti! Yıllar sonra ilk kez sıralamada bu kadar yükseldik...

30.08.2023 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında konuk ettiği Norveç temsilcisi Molde'yi 2-1 mağlup etti ve toplam skorda 5-3'lük üstünlüğü yakalayarak adını gruplara yazdırdı. Tarihinde 17. kez Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başaran sarı - kırmızılıların bu zaferi sonrasında futbolseverler ülke puanı sıralamasına gözünü dikti. Türkiye, yıllar sonra bir ilki gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: EFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray ile Molde karşı karşıya gelmişti. Sarı - kırmızılılar, rakibini 2-1 mağlup etmesinin ardından adını grup etabına yazdırdı ve tarihinde 17. kez bu başarıyı yakaladı. Aslan'ın Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmasının ardından gözler ülke puanına çevrildi.

Galatasaray'ın Molde maçından önce 10. sırada yer alan Türkiye, yıllar sonra ilk kez 9. basamağa kadar yükseldi.

GELECEK SEZONLARI ETKİLEYECEK

thumbs_b_c_033542c773819d2ced87e06c2087be93

Bu sezon toplayacağımız puanlarla ilk 10’a girmeyi başarırsak 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.

RANGERS MAÇI KRİTİK

galatasaray--zalgiris-fotograflar-_5898_dhaphoto5

Ancak Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele eden Rangers'ın PSV'yi elemesi ve gruplara kalması durumunda ise İskoçya yeniden Türkiye'nin önüne geçecek.

İskoç temsilcisi, ilk maçta konuk ettiği Hollanda ekibi PSV ile 2-2 berabere kalmıştı.

İşte ülke puanı sıralaması;

ÜLKE PUANI SIRALAMASI

22) İSVEÇ

22) İSVEÇ

PUAN: 21.250

21) POLONYA

21) POLONYA

PUAN: 22.125

20) HIRVATİSTAN

20) HIRVATİSTAN

PUAN: 22.400

19) YUNANİSTAN

19) YUNANİSTAN

PUAN: 22.725

18) ÇEKYA

18) ÇEKYA

PUAN: 24.550

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
son dakika galatasaray şampiyonlar ligi son dakika haberleri ülke puanı sıralaması Süper Lig dakika haberleri ak sıralaması n dakika haberleri maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bahçeden aniden kayboldu! 8 metrelik yılanın midesinden çıktı

Bahçeden aniden kayboldu! 8 metrelik yılanın midesinden çıktı

Adidas, Puma, Levis, Calvin Klein ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirimler

Adidas, Puma, Levis, Calvin Klein ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirimler

Kafasına tuvalet pompasını koydu! İşler kontrolden çıkınca...

Kafasına tuvalet pompasını koydu! İşler kontrolden çıkınca...

Jeoradar ile tek tek tespit ediliyor! 304 şehit defni bulundu

Jeoradar ile tek tek tespit ediliyor! 304 şehit defni bulundu

Stanley, Crocs, Samsonite... %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Crocs, Samsonite... %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.