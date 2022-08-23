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Son dakika: Galatasaray taraftarı havalimanına koşacak! Mauro Icardi transferi bu hafta bitiyor...

23.08.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız 3 haftada 2 galibiyet - 1 mağlubiyetle 6 puan toplayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kadrosunda Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis gibi golcüleri bulunduran sarı - kırmızılılar, bir santrfor takviyesi daha yapmayı planlıyor. Aslan'ın gündemine PSG'den ayrılacak olan ve adı Fenerbahçe ile anılan Mauro Icardi gelmişti. Arjantinli yıldız için sıcak bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Hangikredi Ümraniyespor'u 86. dakikada Bafetimbi Gomis'in attığı golle 1-0 mağlup etmiş ve Bitexen Giresunspor yenilgisi sonrasında moral bulmuştu. Kadrosuna son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens gibi isimleri katan sarı - kırmızılıların gündeminde santrfor transferi bulunuyordu.

GÜNDEME MAURO ICARDI GELMİŞTİ

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Galatasaray, Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve adı Fenerbahçe ile anılan Mauro Icardi'yi radarına almıştı.

İTALYAN BASINI DUYURDU

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İtalyan basınından taraftarların merakla beklediği transferle ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

YÖNETİM VE WANDA NARA BİR ARAYA GELİYOR

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Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'nın bu hafta içinde Galatasaray Yöneticileri'yle bir araya geleceği ve son detayları görüşeceği ifade edildi.

FORMÜL; KİRALIK

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İki tarafın da kiralık transfer üzerinde mutabık olduğu ve anlaşmanın yakın olduğu aktarıldı.

GALATASARAY'IN MAAŞ ÇÖZÜMÜ

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Öte yandan Galatasaray'ın Icardi'ye maaş olarak 3 milyon euro ödeyeceği ve kalan kısmın PSG tarafından karşılanacağı iddia edildi.

RESMİ İMZA YAKIN

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Mauro Icardi'nin de ikna olması halinde sarı - kırmızılıların transfer penceresinin kapanmasına kısa süre kala resmi imzayı attırması bekleniyor.

WANDA NARA FOTOĞRAFLARI

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