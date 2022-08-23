Son dakika: Galatasaray taraftarı havalimanına koşacak! Mauro Icardi transferi bu hafta bitiyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Hangikredi Ümraniyespor'u 86. dakikada Bafetimbi Gomis'in attığı golle 1-0 mağlup etmiş ve Bitexen Giresunspor yenilgisi sonrasında moral bulmuştu. Kadrosuna son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens gibi isimleri katan sarı - kırmızılıların gündeminde santrfor transferi bulunuyordu.

GÜNDEME MAURO ICARDI GELMİŞTİ

Galatasaray, Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve adı Fenerbahçe ile anılan Mauro Icardi'yi radarına almıştı.

İTALYAN BASINI DUYURDU

İtalyan basınından taraftarların merakla beklediği transferle ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

YÖNETİM VE WANDA NARA BİR ARAYA GELİYOR

Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'nın bu hafta içinde Galatasaray Yöneticileri'yle bir araya geleceği ve son detayları görüşeceği ifade edildi.

FORMÜL; KİRALIK

İki tarafın da kiralık transfer üzerinde mutabık olduğu ve anlaşmanın yakın olduğu aktarıldı.

GALATASARAY'IN MAAŞ ÇÖZÜMÜ

Öte yandan Galatasaray'ın Icardi'ye maaş olarak 3 milyon euro ödeyeceği ve kalan kısmın PSG tarafından karşılanacağı iddia edildi.

RESMİ İMZA YAKIN

Mauro Icardi'nin de ikna olması halinde sarı - kırmızılıların transfer penceresinin kapanmasına kısa süre kala resmi imzayı attırması bekleniyor.