Son dakika: Galatasaray taraftarı o transfere büyük tepki göstermişti! Okan Buruk'tan Kastamonuspor 1966 maçı için Bafetimbi Gomis ve Haris Seferovic tercihine de eleştiri geldi!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son olarak oynadığı Yukatel Kayserispor maçında aldığı yenilgiyle taraftarlarından tepki çeken Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Kastamonuspor 1966 mücadelesine odaklandı. Rakibini eleyerek bir üst tura yükselmek isteyen sarı - kırmızılılarda taraftarlar, sahaya çıkacak ilk 11'i merak ediyor.

OKAN BURUK'TAN BU SEZON BİR İLK

SÜRPRİZ HAMLE Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kastamonuspor 1966 karşısında bu sezon bir ilke imza atmayı planlıyor.

ÇİFT FORVET SİSTEMİ Ajansspor'un haberine göre; deneyimli çalıştırıcı, ileri uçta Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis'i oynatarak ilk kez çift forvet sistemiyle sahaya çıkacak.

YUSUF DEMİR İLK 11'E Ayrıca Buruk'un Yusuf Demir'i de ilk 11'de kullanacağı ve bu maçtaki performansa göre ligde de değerlendirebileceği ifade edildi.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ Sezon başından itibaren 7 resmi maçta forma giyen Haris Seferovic'in henüz skora katkı yapamaması sonrasında Galatasaray taraftarları tepki göstermişti.