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  4. Son dakika: Galatasaray taraftarı o transfere büyük tepki göstermişti! Okan Buruk'tan Kastamonuspor 1966 maçı için Bafetimbi Gomis ve Haris Seferovic tercihine de eleştiri geldi!

Son dakika: Galatasaray taraftarı o transfere büyük tepki göstermişti! Okan Buruk'tan Kastamonuspor 1966 maçı için Bafetimbi Gomis ve Haris Seferovic tercihine de eleştiri geldi!

19.10.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Kastamonuspor 1966 ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka öncesinde sarı - kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'un çıkartacağı kadroyu merak ediyordu. Deneyimli çalıştırıcı, transfer olduğu günden itibaren henüz katkı sağlayamayan Haris Seferovic'i ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. Buruk'un İsviçreli golcünün yanına düşündüğü ismin de Bafetimbi Gomis olduğu ortaya çıktı.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son olarak oynadığı Yukatel Kayserispor maçında aldığı yenilgiyle taraftarlarından tepki çeken Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Kastamonuspor 1966 mücadelesine odaklandı. Rakibini eleyerek bir üst tura yükselmek isteyen sarı - kırmızılılarda taraftarlar, sahaya çıkacak ilk 11'i merak ediyor.

OKAN BURUK'TAN BU SEZON BİR İLK

SÜRPRİZ HAMLE

SÜRPRİZ HAMLE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kastamonuspor 1966 karşısında bu sezon bir ilke imza atmayı planlıyor.

ÇİFT FORVET SİSTEMİ

ÇİFT FORVET SİSTEMİ
Ajansspor'un haberine göre; deneyimli çalıştırıcı, ileri uçta Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis'i oynatarak ilk kez çift forvet sistemiyle sahaya çıkacak.

YUSUF DEMİR İLK 11'E

YUSUF DEMİR İLK 11'E
Ayrıca Buruk'un Yusuf Demir'i de ilk 11'de kullanacağı ve bu maçtaki performansa göre ligde de değerlendirebileceği ifade edildi.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Sezon başından itibaren 7 resmi maçta forma giyen Haris Seferovic'in henüz skora katkı yapamaması sonrasında Galatasaray taraftarları tepki göstermişti.

YİNE ELEŞTİRİ GELDİ

YİNE ELEŞTİRİ GELDİ
Sarı - kırmızılı futbolseverler, Okan Buruk'un Seferovic ve Gomis'i aynı anda sahaya süreceğine dair çıkan iddia sonrasında tecrübeli teknik adamın kararını eleştirdi.
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