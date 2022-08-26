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Son dakika: Galatasaray taraftarının rüyası gerçek oldu! Mauro Icardi transferi bitti...

26.08.2022 01:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, yeni sezonda oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet almış ve puanını 6'ya yükseltmişti. Hedefi doğrultusunda kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı - kırmızılılar, son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens'i transfer etmişti. Santrfor hamlesi yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine Mauro Icardi gelmişti. Aslan, transferi bitirdi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray, yeni sezona teknik direktör Okan Buruk yönetiminde başlamış ve kadrosuna birçok önemli takviye yapmıştı. Kadrosuna son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens'i katan Aslan, santrfor transferi için gündemine PSG'den Mauro Icardi'yi almıştı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYORDU

Mauro Icardi

Bir süredir Paris Saint-Germain ve Icardi'nin menajeri Wanda Nara ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, transferde mutlu sona ulaştı.

ANLAŞMAYA VARILDI

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Sarı - kırmızılılar hem PSG hem de oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Icardi'nin kiralık transferi için el sıkışan Galatasaray, oyuncunun maaşının %40'ını ödeyecek. Arjantinli yıldızın kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.

Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

WANDA NARA VE ICARDI FOTOĞRAFLARI

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