Son dakika: Galatasaray taraftarının rüyası gerçek oldu! Mauro Icardi transferi bitti...

Son dakika haberleri: Galatasaray, yeni sezona teknik direktör Okan Buruk yönetiminde başlamış ve kadrosuna birçok önemli takviye yapmıştı. Kadrosuna son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens'i katan Aslan, santrfor transferi için gündemine PSG'den Mauro Icardi'yi almıştı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYORDU

Bir süredir Paris Saint-Germain ve Icardi'nin menajeri Wanda Nara ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, transferde mutlu sona ulaştı.

ANLAŞMAYA VARILDI

Sarı - kırmızılılar hem PSG hem de oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Icardi'nin kiralık transferi için el sıkışan Galatasaray, oyuncunun maaşının %40'ını ödeyecek. Arjantinli yıldızın kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.

Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.