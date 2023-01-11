Son dakika: Galatasaraylılar bu haberi bekliyordu! Başkan Dursun Özbek duyurmuştu, Mauro Icardi onayı verdi! Adım adım imza...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkan ve sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılan Galatasaray'da derbide kazanılan 3 puanın sevinci yaşanıyor. Şampiyonluk yolundaki en yakın rakibini iyi bir futbolla deviren sarı - kırmızılılarda galibiyetin yanı sıra sezon başında kadroya katılan Mauro Icardi'nin performansı da büyük beğeni topladı.