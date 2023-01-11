Son dakika: Galatasaraylılar bu haberi bekliyordu! Başkan Dursun Özbek duyurmuştu, Mauro Icardi onayı verdi! Adım adım imza...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkan ve sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılan Galatasaray'da derbide kazanılan 3 puanın sevinci yaşanıyor. Şampiyonluk yolundaki en yakın rakibini iyi bir futbolla deviren sarı - kırmızılılarda galibiyetin yanı sıra sezon başında kadroya katılan Mauro Icardi'nin performansı da büyük beğeni topladı.
Fenerbahçe derbisinde sakatlıktan dönerek son 15 dakikada oyuna dahil olan Arjantinli yıldız, 1 gol - 1 asistlik bir performans göstererek Fenerbahçe'ye son darbeyi vuran isim olmuştu.
Sarı - lacivertlilerin yanı sıra Başakşehir ve Beşiktaş maçlarını da boş geçmeyen Icardi'nin bonservisinin alınması gündeme geldi.
Yıldız futbolcunun tapusunu elinde bulunduran Paris Saint-Germain, Inter ve Atletico Madrid'in devreye girmesinin ardından Icardi için beklediği bonservis bedelini 30 milyon euro seviyesine çekmişti.
Ancak golcü oyuncunun Galatasaray ve İstanbul'u çok sevmesi sonrasında sarı - kırmızılılardan gelen "Burada devam et" teklifine olumlu yanıt verdiği ifade edildi.
Fanatik'in haberine göre sarı - kırmızılılar, Mauro Icardi'den gelen bu cevap sonrasında PSG'yi ikna etmek için harekete geçti.