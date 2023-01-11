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Son dakika: Galatasaraylılar bu haberi bekliyordu! Başkan Dursun Özbek duyurmuştu, Mauro Icardi onayı verdi! Adım adım imza...

11.01.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Sarı - kırmızılılarda sakatlığını atlatan Mauro Icardi, 15 dakika yer aldığı müsabakada 1 gol - 1 asistle boy göstermiş ve taraftarların beğenisini toplamıştı. Daha önce başkan Dursun Özbek'in bonservisini almak istediklerini açıkladığı Mauro Icardi için sıcak bir gelişme yaşandı. Arjantinli yıldız, Galatasaray'da kalmak istediğini belirtti. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkan ve sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılan Galatasaray'da derbide kazanılan 3 puanın sevinci yaşanıyor. Şampiyonluk yolundaki en yakın rakibini iyi bir futbolla deviren sarı - kırmızılılarda galibiyetin yanı sıra sezon başında kadroya katılan Mauro Icardi'nin performansı da büyük beğeni topladı.

MAURO ICARDI GELİŞMESİ

DERBİYE DAMGA VURMUŞTU

DERBİYE DAMGA VURMUŞTU

Fenerbahçe derbisinde sakatlıktan dönerek son 15 dakikada oyuna dahil olan Arjantinli yıldız, 1 gol - 1 asistlik bir performans göstererek Fenerbahçe'ye son darbeyi vuran isim olmuştu.

BAŞAKŞEHİR VE BEŞİKTAŞ'I DA BOŞ GEÇMEDİ

BAŞAKŞEHİR VE BEŞİKTAŞ'I DA BOŞ GEÇMEDİ

Sarı - lacivertlilerin yanı sıra Başakşehir ve Beşiktaş maçlarını da boş geçmeyen Icardi'nin bonservisinin alınması gündeme geldi.

30 MİLYON EURO

30 MİLYON EURO

Yıldız futbolcunun tapusunu elinde bulunduran Paris Saint-Germain, Inter ve Atletico Madrid'in devreye girmesinin ardından Icardi için beklediği bonservis bedelini 30 milyon euro seviyesine çekmişti.

"BURADA DEVAM ET"

"BURADA DEVAM ET"

Ancak golcü oyuncunun Galatasaray ve İstanbul'u çok sevmesi sonrasında sarı - kırmızılılardan gelen "Burada devam et" teklifine olumlu yanıt verdiği ifade edildi.

GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ

GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ

Fanatik'in haberine göre sarı - kırmızılılar, Mauro Icardi'den gelen bu cevap sonrasında PSG'yi ikna etmek için harekete geçti.

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