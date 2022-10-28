SON DAKİKA: Galatasaraylılar şaştı kaldı! Fiorentina maçı sonrası Emre Belözoğlu'dan olay itiraflar... "Fatih Terim ile görüştüm"

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu beşinci haftasında İtalya temsilcisi Fiorentina’ya 2-1 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Daha önce Fiorentina'yı çalıştıran Fatih Terim için oldukça dikkat çeken bir itirafta bulunan Belözoğlu, Terim'in Fiorentina dönemi için "Fatih hocayla bir görüşmemiz olmuştu" ifadelerini kullandı. İŞTE EMRE BELÖZOĞLU'NUN O AÇIKLAMALARI...

“Oyuna iyi başladığımızı düşünüyorum. İstediğimiz gibi giderken işler çok basit bir gol yedik. Karşımızda bence zaten grubun en iyi takımı var. Onları bugün de yenebilirdik, ilk maçta da yenmiştik. Ama tabii ki hem fiziki hem bireysel kalite olarak bizden daha üstteler. Kabul etmek gerekiyor."

"Bence ilk yarıda 1-0 içeri girebilseydik çok daha farklı bir şekilde buradan ayrılabilirdik. İki önemli oyuncumuzun sakatlanması da aynı anda içeriden yapacağımız hamle gücünü biraz azalttı. Maçın biraz böyle bir senaryosu da oluştu. Üzgünüm”

“FATİH TERİM BENİ İSTEMİŞTİ” “Fatih Terim, Fiorentina’ya geldiğinde beni o dönem istemişti. Ben o sırada Galatasaray’daydım. Galatasaray, yüksek bir para istemişti. Fiorentina da o parayı verememişti. Ama Fatih hocayla bir görüşmemiz olmuştu. Zaten bir sene sonra da ben Inter’e imzayı attım”

Belözoğlu, İtalya’nın kendisi için her zaman özel olduğunu dile getirerek, İtalya’nın ve Inter’in her zaman kalbinde olduğunu sözlerine ekledi.