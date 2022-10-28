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  4. SON DAKİKA: Galatasaraylılar şaştı kaldı! Fiorentina maçı sonrası Emre Belözoğlu'dan olay itiraflar... "Fatih Terim ile görüştüm"

SON DAKİKA: Galatasaraylılar şaştı kaldı! Fiorentina maçı sonrası Emre Belözoğlu'dan olay itiraflar... "Fatih Terim ile görüştüm"

28.10.2022 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Medipol Başakşehir son oynadığı karşılaşmada Fiorentina karşısında 2-1 mağlup olurken, mücadelenin ardından başarılı çalıştırıcı Emre Belözoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. karşılaşmaya dair "Fiorentina’nın kulübesiyle bizim kulübemiz arasında bir kalite farkı var” diyen Belözoğlu, Terim'in Fiorentina'yı çalıştırdığı döneme dair de dikkat çeken bir itirafta bulundu. İşte detaylar...

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu beşinci haftasında İtalya temsilcisi Fiorentina’ya 2-1 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Daha önce Fiorentina'yı çalıştıran Fatih Terim için oldukça dikkat çeken bir itirafta bulunan Belözoğlu, Terim'in Fiorentina dönemi için "Fatih hocayla bir görüşmemiz olmuştu" ifadelerini kullandı.

İŞTE EMRE BELÖZOĞLU'NUN O AÇIKLAMALARI...

“Oyuna iyi başladığımızı düşünüyorum. İstediğimiz gibi giderken işler çok basit bir gol yedik. Karşımızda bence zaten grubun en iyi takımı var. Onları bugün de yenebilirdik, ilk maçta da yenmiştik. Ama tabii ki hem fiziki hem bireysel kalite olarak bizden daha üstteler. Kabul etmek gerekiyor."
"Bence ilk yarıda 1-0 içeri girebilseydik çok daha farklı bir şekilde buradan ayrılabilirdik. İki önemli oyuncumuzun sakatlanması da aynı anda içeriden yapacağımız hamle gücünü biraz azalttı. Maçın biraz böyle bir senaryosu da oluştu. Üzgünüm”

“FATİH TERİM BENİ İSTEMİŞTİ”

“FATİH TERİM BENİ İSTEMİŞTİ”
“Fatih Terim, Fiorentina’ya geldiğinde beni o dönem istemişti. Ben o sırada Galatasaray’daydım. Galatasaray, yüksek bir para istemişti. Fiorentina da o parayı verememişti. Ama Fatih hocayla bir görüşmemiz olmuştu. Zaten bir sene sonra da ben Inter’e imzayı attım”
Belözoğlu, İtalya’nın kendisi için her zaman özel olduğunu dile getirerek, İtalya’nın ve Inter’in her zaman kalbinde olduğunu sözlerine ekledi.

“BİR KALİTE FARKI VAR”

“BİR KALİTE FARKI VAR”
Emre Belözoğlu, karşılaşmada orta sahadaki oyuncularının yaşadığı sakatlıkların kendilerini etkilediğinin altını çizerek, “Bizim için daha ilk yarıdan Mahmut’un sakatlanması, oraya Berkay’ı almamıza sebep oldu. Ondan sonra Lucas Biglia sakatlanınca oraya Ömer’i aldık. İkisi de aslında bu pozisyonu oynamaya, yan yana oynamaya çok alışık değiller."
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