Son dakika: 'Geleceğin en büyük yıldızı!' Galatasaray taraftarları, o ismi Google'da aratıyor! Devre arasında 'kule golcü' geliyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren ve bu hedef doğrultusunda yaz transfer dönemini oldukça hızlı geçiren Galatasaray, gündemine yeni bir ismi aldı. Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katan sarı - kırmızılılar, devre arası transfer dönemi için de çalışmalarına başladı.