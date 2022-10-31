Son dakika: 'Geleceğin en büyük yıldızı!' Galatasaray taraftarları, o ismi Google'da aratıyor! Devre arasında 'kule golcü' geliyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren ve bu hedef doğrultusunda yaz transfer dönemini oldukça hızlı geçiren Galatasaray, gündemine yeni bir ismi aldı. Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katan sarı - kırmızılılar, devre arası transfer dönemi için de çalışmalarına başladı.
GALATASARAY'IN PEŞİNDE OLDUĞU GOLCÜ
GALATASARAY'DA PROBLEM: GOL
Süper Lig'de geride kalan 12 haftada 21 puan toplayan Galatasaray, gol yollarında yaşadığı problemle dikkat çekiyor.
GÖZLER DEVRE ARASINDA
Bu sezon 11 maçta 14 gol kaydeden sarı - kırmızılı ekipte bu soruna çözüm aranırken gözler devre arasına çevrildi.
BELÇİKA BASINI DUYURDU
Yeni transferlerinden beklenen katkıyı alamayan Galatasaray için Belçika basınından flaş bir iddia gündeme geldi.
HEDEFTE BELJO VAR
Haberde Hırvatistan'ın Osijek kulübünde forma giyen 1.95 boyundaki Dion Drena Beljo'nun Galatasaray'ın gündeminde yer aldığı ifade edildi.
16 MAÇTA 9 GOLE DİREKT KATKI
Bu sezon 16 lig maçında sahaya çıkan Beljo, 7 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.