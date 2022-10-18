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Son dakika: Gerçek ortaya çıktı! Galatasaray'da büyük kriz! Okan Buruk ve yönetim arasında soğuk rüzgarlar...

18.10.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında alınan 2-1'lik Kayserispor mağlubiyeti sonrasında camiayı olumsuz bir hava sararken, Okan Buruk ile ilgili tartışmalar gündeme gelmişti. Sarı - kırmızılı takımın gösterdiği performans sonrası Okan Buruk hedef tahtasına konmuş, Galatasaray Yönetimi'nden ise sürpriz bir hamle gelmişti. Aslan, yardımcı antrenörlük görevine Moritz Volz'u getirmişti. Ancak Buruk'un bu karara olumsuz yanıt verdiği ve istemediği halde bu durumun

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Yukatel Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, 17 puanla 7. sırada yer alıyor. Sarı - kırmızılı takımda gol problemi dikkat çekerken, teknik direktör Okan Buruk'un oynattığı oyun, taraftarlar arasında tartışmalara neden olmuştu. Koltuğunun sallantıda olduğu öne sürülen Buruk'a bir sürpriz de yönetimden gelmişti.

GALATASARAY'DA OLAY

FLORYA'DA YENİ ANTRENÖR KRİZİ

FLORYA'DA YENİ ANTRENÖR KRİZİ
Galatasaray Yönetimi, Alman yardımcı antrenör Moritz Volz ile anlaşma sağlamıştı. Takvim'in haberine göre; Volz'un göreve getirilmesi sonrası Florya'da daha da kasvetli bir hava oluştu.

'OKAN BURUK İSTEMEDİ'

'OKAN BURUK İSTEMEDİ'
Galatasaray Yönetimi'nin teknik direktör Okan Buruk'un olumsuz yanıt vermesine rağmen Alman antrenör ile anlaştığı iddia edildi. Bu nedenle Buruk'un yönetime tepkili olduğu ifade edildi.

GEÇEN SEZON DA AYNISI OLDU

GEÇEN SEZON DA AYNISI OLDU
Geçtiğimiz sezonda da Galatasaray'da yardımcı hoca krizi gündeme gelmişti. O dönemin başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'in yanına yabancı yardımcı antrenör getirmek istemiş ve ikili arasında yaşanan gerilim, deneyimli çalıştırıcının görevden ayrılmasıyla sonuçlanmıştı.

TORRENT GELMİŞTİ

TORRENT GELMİŞTİ
Fatih Terim'in yerine ise İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent getirilmişti. Torrent'in de sezon sonunda Dursun Özbek'in başkanlık koltuğuna oturmasıyla görevine son verilmişti.

OKAN BURUK'UN GELECEĞİ

OKAN BURUK'UN GELECEĞİ
Kayserispor yenilgisinin ardından hedef tahtasında yer alan Okan Buruk'un geleceğinin önümüzdeki haftalarda alacağı sonuçlar sonrasında netleşeceği ileri sürüldü.
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