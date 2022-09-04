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Son dakika: Gol düellosunda kazanan Beşiktaş! Siyah - beyazlılar, Ankaragücü deplasmanında 3 puanı kaptı...

04.09.2022 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Her iki takımın da büyük bir tempoda oynadığı karşılaşmada birçok gol pozisyonu yaşandı. Tam 5 golün atıldığı müsabakada kazanan ekip Beşiktaş oldu. Siyah - beyazlıların Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli, Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetmiş oldu. Kartal'a galibiyeti getiren gol ise penaltıdan geldi. İşte maçtan detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmasında Ankaragücü, Beşiktaş'ı konuk etti. İki takımın da ortaya büyük bir mücadele koyduğu maçta birçok pozisyon yaşandı. Ankara'da sarı - lacivertli taraftarların büyük ilgi gösterdiği müsabakada kazanan taraf Beşiktaş oldu.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Siyah - beyazlıalra galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Jackson Muleka, 35. dakikada Dele Alli ve 74. dakikada penaltıdan Kevin N'Koudou kaydetti. Ankaragücü'nün sayıları ise 26. ve 47. dakikalarda Beridze'den geldi.

Ankaragücü'nde Marlon, 90+4. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

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Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 13'e yükseltti ve liderliğini korudu. Üst üste 3. kez mağlup olan Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.

Beşiktaş, gelecek hafta Başakşehir'i ağırlayacak. Ankaragücü ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.

ISMAEL'DEN DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİK

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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü karşısında oynadıkları maçın ilk 11'inde, geçen haftaya göre sadece kaleci değişikliği yaptı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Beşiktaş, kalede Emre Bilgin, savunmada Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku, orta sahada Salih Uçan, Gedson Fernandes, kanatlarda Muleka, N'koudou, forvet arkasında Dele Alli, santraforda ise Weghorst'la başladı.

Teknik direktör Ismael, ligin ilk 4 haftasında kaleyi teslim ettiği Ersin Destanoğlu'nu bu karşılaşmada yedek kulübesinde oturttu. Ersin'in yerine kaleye 18 yaşındaki file bekçisi Emre Bilgin geçti. Geçen sezon Süper Lig'de 3 maçta süre alan Emre, bu sezon ilk kez siyah beyazlı formayı giydi.

Valerien Ismael, bu değişiklik dışında geçen hafta Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'de oynayan isimleri değiştirmedi.

JOSEF, SAHALARA DÖNDÜ

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, bu sezon ilk kez maç kadrosuna dahil edildi.

Sezon başı hazırlık kampında menisküsünden sakatlanan ve ameliyat edilen De Souza, MKE Ankaragücü maçıyla yeşil sahalara döndü.

ÖMER ERDOĞAN İLK MAÇINA ÇIKTI

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MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan, sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıktı.

Geçen hafta görevinden istifa eden Mustafa Dalcı'nın yerine getirilen Erdoğan, kadroda da önemli değişiklikler yaptı.

Vavacarsa Fatih Karagümrük'e 4-1 kaybeden kadroda ilk 11'de oynayan Sinan Osmanoğlu ve Jese Rodriguez yedek kulübesinde otururken, Pepe ise kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yerine takıma hafta içi katılan yeni transfer Tolga Ciğerci ile Atakan Çankaya ve Ariyibi ilk 11'de görev aldı.

ERYAMAN STADI KAPALI GİŞE

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MKE Ankaragücü taraftarları zorlu karşılaşmada sarı-lacivertli takımı yalnız bırakmadı.

Kapasitesi 20 bin 500 olan stadın tamamı sarı-lacivertli taraftarlarca dolduruldu.

Ankara İl Spor Güvenlik Kurulunun kararıyla Beşiktaş taraftarları bu karşılaşmayı statta takip edemedi.

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ

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