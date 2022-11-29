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Son dakika: "Gönderen yok, giderse kendisi gider!" Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan şampiyonluk, Jorge Jesus ve Arda Güler açıklaması!

29.11.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gelecek Sizsiniz" etkinliğine katılım sağladı. Sarı - lacivertlilerin başkanı "Bu sene bizim senemiz olacak" derken, Arda Güler ve Jorge Jesus ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Koç, "Jorge Jesus'u gönderen yok, giderse kendisi gider" şeklinde konuştu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüreğir Belediyesince Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gelecek Sizsiniz" etkinliğine katılarak, gençlerin sorularını yanıtladı. "Hayatınızdaki dönüm noktalarınız nelerdir?" sorusu üzerine Koç, 3 Haziran 2018'in, dedesi Vehbi Koç ve ağabeyi Mustafa Koç'un vefatının hayatının dönüm noktalarından olduğunu söyledi.

ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMALAR

"BİR ŞEY UYGULAMAMIZ LAZIM"

"BİR ŞEY UYGULAMAMIZ LAZIM"

Koç, bir gencin "Fenerbahçe Kürek branşı hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise 2018'den beri bir yarış hariç bütün yarışları kazandıklarını belirterek, kadın kürekçilerinin çoğunun Adana'dan geldiğini vurguladı. Türkiye'deki 21 yaş altı liglerin kapatılmasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Koç, şöyle konuştu: "Karar kendi içinde bakarsan doğru olabilir çünkü U21'e gelmiş çocuklar artık genç değiller. Bunların yetişkinlerle oynaması isteniyordu. Onun için U21 kapatıldı. Yerine bir şey konmadığı için sonuçta yanlış karar olarak çıktı. Oradaki durum biz kulüplere ikinci, üçüncü liglerde takım alma hakkı verilecekti o da olmadı. Dolayısıyla U19'a kaldık. Kulüplerin istediği üzerine rezerv lig yapıldı. Sonra hazır olmadığımızı anladık. Başka bahara kaldı ama gelecektir. Değişik ülkelerde doğru modeller var. Buraya bir şey uygulamamız lazım."

"ALLAH'IN İZNİYLE BU SENE BİZİM SENEMİZ"

"ALLAH'IN İZNİYLE BU SENE BİZİM SENEMİZ"

Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasretine ilişkin soru üzerine Koç, "Kısmetse, inşallah... Allah'ın izniyle bu sene bizim senemiz olacak." dedi.

"GÖNDEREN YOK GİDERSE KENDİSİ GİDER"

"GÖNDEREN YOK GİDERSE KENDİSİ GİDER"

Teknik direktör Jorge Jesus'un gönderilmemesi gerektiğini vurgulayan bir katılımcının konuşması üzerine Ali Koç, "Jesus'u gönderen yok, giderse kendisi gider." cevabını verdi.

"ALTAY ÖRNEK BİR KARAKTER"

"ALTAY ÖRNEK BİR KARAKTER"

Koç, bir gencin Fenerbahçeli Altay Bayındır ile tanışmak istemesi üzerine, Altay'ın örnek bir karakter, lider olduğunu, tanıştırma konusunda da kendisine yardım edeceğini dile getirdi.

"TİYATROYU BİTİRMENİZİ BEKLİYORUZ"

"TİYATROYU BİTİRMENİZİ BEKLİYORUZ"

Bir katılımcının, "20 yıllık tiyatro' dediniz, bitirdiniz o tiyatroyu. Ama maalesef o tiyatro zaman zaman kurgulanıyor. Fenerbahçe Avrupa'da final oynayacak ama Türkiye'de malum şartlardan dolayı işiniz zor. Bu tiyatroyu bitirmenizi bekliyoruz." değerlendirmesine Koç, "İnşallah." diye cevap verdi.

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