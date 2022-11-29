Son dakika: "Gönderen yok, giderse kendisi gider!" Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan şampiyonluk, Jorge Jesus ve Arda Güler açıklaması!

"BİR ŞEY UYGULAMAMIZ LAZIM"

Koç, bir gencin "Fenerbahçe Kürek branşı hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise 2018'den beri bir yarış hariç bütün yarışları kazandıklarını belirterek, kadın kürekçilerinin çoğunun Adana'dan geldiğini vurguladı. Türkiye'deki 21 yaş altı liglerin kapatılmasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Koç, şöyle konuştu: "Karar kendi içinde bakarsan doğru olabilir çünkü U21'e gelmiş çocuklar artık genç değiller. Bunların yetişkinlerle oynaması isteniyordu. Onun için U21 kapatıldı. Yerine bir şey konmadığı için sonuçta yanlış karar olarak çıktı. Oradaki durum biz kulüplere ikinci, üçüncü liglerde takım alma hakkı verilecekti o da olmadı. Dolayısıyla U19'a kaldık. Kulüplerin istediği üzerine rezerv lig yapıldı. Sonra hazır olmadığımızı anladık. Başka bahara kaldı ama gelecektir. Değişik ülkelerde doğru modeller var. Buraya bir şey uygulamamız lazım."