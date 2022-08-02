Son dakika haberleri! Dünya bu olayla çalkalanıyor! ''Liverpool oyuncularının yarısı tehlikede'' Astım ilacı kullanıyorlar...

Liverpool için ortaya atılan iddialar ortalığı ayağa kaldıracak cinsten. Jurgen Klopp'un oyuncularına astım ilacı kullandırtması dünya gündeminin ana maddesi haline geldi. İngiltere'de yoğun olarak konuşulan bu konu UEFA'ya kadar gidebilir.

OYUNCULARIN PERFORMANSINI ARTTIRIYOR

Liverpool oyuncularının %63'ünün astım ilacı kullanması akıllarda soru işaretine yol açtı. Geçmişte de bazı Liverpool oyuncularının elinde astım ilacının görülmesi umursanmamış ve tamamen rastlantı olarak kabul etmişti. Fakat bu olayın ortaya atılmasının ardından dedikodular alevlendi. Astım ilacının, performansı ve dayanaklılığı arttırdığı biliniyor. Klopp'un da bu yüzden baskılı ve prese dayalı oyunu rahat oynatabilmek için bu yola başvurduğu konuşuluyor.

SOSYAL MEDYA BU OLAYLA ÇALKALANIYOR

Sosyal medyada futbolcularının sağlığı hakkında endişelenen bir grup Liverpool taraftarı kampanya başlattı başladı. Futbolcularının yüksek doz ilaçtan dolayı hayati tehlikesinin olduğunu savunan bir grup, kendi takımlarını UEFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor. Yazılan yorumlar ise kan donduran cinsten... İşte bazıları!