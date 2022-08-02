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Son dakika haberleri! Dünya bu olayla çalkalanıyor! ''Liverpool oyuncularının yarısı tehlikede'' Astım ilacı kullanıyorlar...

02.08.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri! İngiltere'de ortaya atılan bu iddia büyük bir skandala yol açtı. Liverpool'da Jurgen Klopp'un oyuncuları üstünde ilginç bir olay denediği iddia edildi. Futbolcularına gizli olarak astım ilacı kullandırttığı iddia edilen Klopp hakkında birçok makale yazılmış durumda. Liverpool oyuncularının %63'ünün astım ilacı kullandığı ortaya çıkmasının ardından bu dedikodular patlak verdi. Astım ilacının kullanım nedeninin ortaya çıkmasının ardından iddialar dünya çapına ulaştı.

Liverpool için ortaya atılan iddialar ortalığı ayağa kaldıracak cinsten. Jurgen Klopp'un oyuncularına astım ilacı kullandırtması dünya gündeminin ana maddesi haline geldi. İngiltere'de yoğun olarak konuşulan bu konu UEFA'ya kadar gidebilir.

OYUNCULARIN PERFORMANSINI ARTTIRIYOR

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Liverpool oyuncularının %63'ünün astım ilacı kullanması akıllarda soru işaretine yol açtı. Geçmişte de bazı Liverpool oyuncularının elinde astım ilacının görülmesi umursanmamış ve tamamen rastlantı olarak kabul etmişti. Fakat bu olayın ortaya atılmasının ardından dedikodular alevlendi. Astım ilacının, performansı ve dayanaklılığı arttırdığı biliniyor. Klopp'un da bu yüzden baskılı ve prese dayalı oyunu rahat oynatabilmek için bu yola başvurduğu konuşuluyor.

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SOSYAL MEDYA BU OLAYLA ÇALKALANIYOR

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Sosyal medyada futbolcularının sağlığı hakkında endişelenen bir grup Liverpool taraftarı kampanya başlattı başladı. Futbolcularının yüksek doz ilaçtan dolayı hayati tehlikesinin olduğunu savunan bir grup, kendi takımlarını UEFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor. Yazılan yorumlar ise kan donduran cinsten... İşte bazıları!

İŞTE BAZI YORUMLAR...

TARAFTARLAR ÇILDIRDI

TARAFTARLAR ÇILDIRDI
-Klopp gerçekten korkunç bir insana dönüşmüş!

LIVERPOOL'UN SAĞLIK DURUMUNDAN KORKUYORLAR

LIVERPOOL'UN SAĞLIK DURUMUNDAN KORKUYORLAR
-Takımın yarısı gerçekten tehlikede.

ARAŞTIRMA YAPIYORLAR

ARAŞTIRMA YAPIYORLAR
-Hiçbir şey oyuncu sağlığından önemli değil.

UEFA'YA BAŞVURACAKLAR

UEFA'YA BAŞVURACAKLAR
-Acilen bu olaya UEFA el atmak zorunda.

HER ŞEYİ FARK ETTİLER

HER ŞEYİ FARK ETTİLER
-Oyuncularımızın astım ilacı kullanmasının nedeni apaçık ortada.
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Anahtar Kelimeler:
Liverpool premier lig son dakika haberleri
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