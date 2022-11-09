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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, hem üzüldü hem de sevindi! CAS, Ekvador'un 3 puanını sildi

09.11.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: CAS, 2022 Dünya Kupası için Şili ve Peru'nun yaptığı Evkador'un ihraç edilmesi talebini reddetti. 23 yaşındaki bir oyuncuya sahte doğum belgesi çıkarttığı öne sürülen Ekvador'un kısmen haksız olduğu kararı verildi. Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'nın merakla beklediği bu haber karşısında yıldız oyuncu büyük mutluluk yaşadı. İlerleyen yaşı nedeniyle son Dünya Kupası'na hazırlanan Valencia, Ekvador ile Dünya Kupası'nda ''son dans'' diyecek.

Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: CAS'tan Ekvador hakkında karar çıktı. Şile ve Peru'nun talebi karşılık bulmadı. Ekvador'un 23 yaşındaki oyuncusu Byron Castillo'nun doğum belgesinin sahte olduğunu öne süren iki ülke durumu FIFA'ya şikayet etmiş ve Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'ndan Ekvador'un men edilmesini istemişti.

MÜJDELİ HABER GELDİ

MEN YOK, PUAN SİLME VAR

MEN YOK, PUAN SİLME VAR

FIFA, Ekvador'un ihraç talebini reddedince Peru ve Şili'nin futbol federasyonları CAS'a itirazda bulunmuştu. CAS, oyuncunun doğum yerine dair belgelerde yanlış ifadeler kullandığını tespit ettiğini açıklayarak Ekvador'a 3 puan silme cezası verdi. Fakat bu ceza, Ekvador'un 2026 Dünya Kupası elemelerinde devreye girecek.

HÜKMEN YENİLGİ

HÜKMEN YENİLGİ

FIFA beklendildiği gibi bu belgeleri kabul etseydi, Ekvador 2022 Dünya Kupası'ndan men edilecek ve eleme gruplarında oynadığı maçlar dahil hepsine hükmen yenilgi kararı çıkacaktı. Men edilmesinin ardından Şili'nin Dünya Kupası'na katılması gündeme gelecekti.

FIFA'DAN AÇIKLAMA

FIFA'DAN AÇIKLAMA

FIFA, Byron Castillo hakkındaki suçlamalarla ilgili bir disiplin soruşturması başlatıldığını duyurmuştu. Bu haber sonrası Şili bir hayli ümitlenmiş ve hazırlıklara bile başlamıştı.

FIFA, Peru ve Ekvador Futbol Federasyonlarını disiplin komitesine ifade vermeye davet etmişti. Verilen ifadelerden sonra olay bir üst mahkeme olan CAS'a taşınmıştı.

İTALYA FAVORİ OLARAK GÖSTERİLMİŞTİ

İTALYA FAVORİ OLARAK GÖSTERİLMİŞTİ

Ekvador'un gitmemesi durumunda açıklama yapan İtalya'nın en önemli spor yöneticilerinden biri olan Franco Chimenti Dünya Kupası'na katılmak için repesaj hakkının İtalya'ya verileceğini iddia etmişti. "Sıralamada en yüksek takımdan bahseden bir FIFA kuralı var. Ve bu kesinlikle İtalya." açıklamasını yapmıştı.

UMUTLAR SUYA DÜŞTÜ

UMUTLAR SUYA DÜŞTÜ

Güney Amerika Dünya Kupası elemelerinde dördüncü sırayı alan Ekvador, 2022 Dünya Kupası'na doğrudan katılım hakkı elde etmişti. CAS'ta verilen kararın ardından Ekvador'un Dünya Kupası'ndan men edilmediği açıklandı.

21 Kasım'da başlayacak turnuvada Ekvador, A Grubu'nda Hollanda, Senegal ve ev sahibi Katar'la mücadele edecek.

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