Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, hem üzüldü hem de sevindi! CAS, Ekvador'un 3 puanını sildi

FIFA'DAN AÇIKLAMA

FIFA, Byron Castillo hakkındaki suçlamalarla ilgili bir disiplin soruşturması başlatıldığını duyurmuştu. Bu haber sonrası Şili bir hayli ümitlenmiş ve hazırlıklara bile başlamıştı.



FIFA, Peru ve Ekvador Futbol Federasyonlarını disiplin komitesine ifade vermeye davet etmişti. Verilen ifadelerden sonra olay bir üst mahkeme olan CAS'a taşınmıştı.