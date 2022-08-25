Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı 1 yıllığına kiralandı! Türkiye'ye geri döndü...

Son dakika haberleri... Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan Trabzonspor'da flaş bir transfer gerçekleşiyor. Lille'de istediği forma şansını bulamayan Yusuf Yazıcı'nın Türkiye'ye dönme isteğinin ardından bordo-mavililerin devreye girdiği aktarıldı.

1 YILLIĞINA KİRALANDI

Fotomaç'ın haberine göre; Karadeniz ekibi, Yusuf Yazıcı'yı 1 yıllığına renklerine bağladı. İlk 11'de forma giyeceği bir takıma gitmek isteyen Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'a geri döndüğü iddia edilirken bordo-mavili taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

LILLE İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Trabzonspor'un bu transferi gizli yürüttüğü aktarılırken, Lille ile de her konuda anlaşma sağlandı. Lille Kulübü ile kiralama konusunda 300 bin euro'ya anlaşıldı. 25 yaşındaki Yusuf Yazıcı'nın önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelip resmi imzayı atması bekleniyor.