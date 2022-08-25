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Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı 1 yıllığına kiralandı! Türkiye'ye geri döndü...

25.08.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trabzonspor'dan 18.5 milyon Euro'ya transfer olarak bordo-mavililerin satış rekorunu kıran Yusuf Yazıcı'nın ayrılığı kısa sürdü. Lille'de istenilen performansı bir türlü sergileyemeyen yıldız oyuncunun Süper Lig'e geri döndüğü ve 1 yıllık kiralık anlaşma üzerinde anlaşıldığı iddia edildi.

Yusuf Yazıcı

Yusuf Yazıcı

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Son dakika haberleri... Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan Trabzonspor'da flaş bir transfer gerçekleşiyor. Lille'de istediği forma şansını bulamayan Yusuf Yazıcı'nın Türkiye'ye dönme isteğinin ardından bordo-mavililerin devreye girdiği aktarıldı.

1 YILLIĞINA KİRALANDI

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Fotomaç'ın haberine göre; Karadeniz ekibi, Yusuf Yazıcı'yı 1 yıllığına renklerine bağladı. İlk 11'de forma giyeceği bir takıma gitmek isteyen Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'a geri döndüğü iddia edilirken bordo-mavili taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

LILLE İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

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Trabzonspor'un bu transferi gizli yürüttüğü aktarılırken, Lille ile de her konuda anlaşma sağlandı. Lille Kulübü ile kiralama konusunda 300 bin euro'ya anlaşıldı. 25 yaşındaki Yusuf Yazıcı'nın önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelip resmi imzayı atması bekleniyor.

YUSUF YAZICI FOTOĞRAFLARI

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