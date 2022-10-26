Son dakika: 'Hayırlı olsun!' Valerien Ismael antrenmana çıkmayınca Sinan Engin, Şenol Güneş'i böyle duyurdu! Beşiktaş taraftarı bayram ediyor...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor deplasmanına çıkmış ve 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen siyah - beyazlılarda teknik direkör Valerien Ismael, hedef tahtasına konmuştu. Taraftarların haftalardır istifasını istediği Fransız çalıştırıcı, ayrılmayı düşünmediğini açıklamıştı ancak bugün gerçekleştirilen antrenmanda yer almadı.
SİNAN ENGİN, ŞENOL GÜNEŞ'İ DUYURDU
KISA SÜREDE AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Beşiktaş'ın sözleşmesini feshetmek için görüşmelerde bulunduğu iddia edilen Valerien Ismael'in ayrılığının kısa süre içerisinde resmen açıklanması beklenirken, sıcak bir gelişme yaşandı.
GÜNEŞ VE YALÇIN İSİMLERİ MASADAYDI
Siyah - beyazlı yönetimin hedefinde Şenol Güneş ve Sergen Yalçın isimlerinin olduğu iddia edilmişti.
GÖZLER ONA ÇEVRİLDİ
Geçtiğimiz sezon görevden ayrılan Sergen Yalçın'ın geri dönmeyi düşünmediğinin ortaya çıkmasının ardından tüm gözler Şenol Güneş'e çevrilmişti.
"BİR ŞEY OLURSA ÖĞRENİRSİNİZ"
Taraftarlar, "Bana gelen bir şey yok ama konuşuluyor. Bir şey olursa öğrenirsiniz." açıklamasını yapan Güneş'i beklerken bugün yaşanan gelişme sonrasında heyecan iyice arttı.
ANTRENMANA ÇIKMADI
Teknik direktör Valerien Ismael, bugün gerçekleştirilen antrenmanda takımın başında yer almadı.