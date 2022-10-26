Son dakika: 'Hayırlı olsun!' Valerien Ismael antrenmana çıkmayınca Sinan Engin, Şenol Güneş'i böyle duyurdu! Beşiktaş taraftarı bayram ediyor...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor deplasmanına çıkmış ve 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen siyah - beyazlılarda teknik direkör Valerien Ismael, hedef tahtasına konmuştu. Taraftarların haftalardır istifasını istediği Fransız çalıştırıcı, ayrılmayı düşünmediğini açıklamıştı ancak bugün gerçekleştirilen antrenmanda yer almadı.

"BİR ŞEY OLURSA ÖĞRENİRSİNİZ"

Taraftarlar, "Bana gelen bir şey yok ama konuşuluyor. Bir şey olursa öğrenirsiniz." açıklamasını yapan Güneş'i beklerken bugün yaşanan gelişme sonrasında heyecan iyice arttı.