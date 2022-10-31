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  4. Son dakika: Hiç şakası yok! Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo aynı takımda buluşuyor! Dünya futbolunda yeni dönem...

Son dakika: Hiç şakası yok! Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo aynı takımda buluşuyor! Dünya futbolunda yeni dönem...

31.10.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Dünya futbolunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor! Paris Saint-Germain'de Lionel Messi'nin sözleşmesi, sezon sonunda bitecek. Manchester United'da ise Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. MLS ekibi Inter Miami'nin ortak sahibi ve başkanı olan David Beckham, iki futbolcuyu da kadrosuna katarak yepyeni bir dönemi başlatmayı hedefliyor. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'de Lionel Messi'nin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesine çözüm üretilmeye çalışılıyor. İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da ise teknik direktör Erik ten Hag ile problem yaşayan ve kriz çıkaran Cristiano Ronaldo'nun ise takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

LIONEL MESSI VE RONALDO BULUŞUYOR

FUTBOLDA YENİ DÖNEM HEDEFİ

FUTBOLDA YENİ DÖNEM HEDEFİ
Efsane futbolcu David Beckham'ın ortak sahibi ve başkanı olduğu Inter Miami'nin dünya futbolunda yepyeni bir dönem başlatmayı hedeflediği ortaya çıktı.

İLK HEDEF MESSI

İLK HEDEF MESSI
The Athletic'ten David Ornstein'ın haberine göre; Paris Saint-Germain'in sözleşme uzatmak, İspanya La Liga devi Barcelona'nın ise yeniden kadrosuna katmayı planladığı Lionel Messi için Inter Miami harekete geçti.

SÖZLEŞMESİ HAZIR

SÖZLEŞMESİ HAZIR
Inter Miami'nin sahiplerinin Lionel Messi'nin tüm isteklerinni karşılanacağı ve büyük avantajların yer aldığı bir sözleşme hazırladığı ifade edildi.

GERİ DÖNÜŞLER OLUMLU

GERİ DÖNÜŞLER OLUMLU
Lionel Messi'nin babası Jorge Messi ile şu ana kadar birkaç yüz yüze görüşme yapan Inter Miami yetkililerinin şu ana kadar sıcak geri dönüşler aldığı belirtildi.

SICAK BAKIYOR

SICAK BAKIYOR
Arjantinli süper starın kariyerinin sonunda ülkesine yakın olan ve lüks yaşamıyla bilinen Miami'de olmaya sıcak bakabileceği de aktarıldı.
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