Son dakika: Hiç şakası yok! Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo aynı takımda buluşuyor! Dünya futbolunda yeni dönem...

Son dakika haberleri: Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'de Lionel Messi'nin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesine çözüm üretilmeye çalışılıyor. İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da ise teknik direktör Erik ten Hag ile problem yaşayan ve kriz çıkaran Cristiano Ronaldo'nun ise takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

LIONEL MESSI VE RONALDO BULUŞUYOR

FUTBOLDA YENİ DÖNEM HEDEFİ Efsane futbolcu David Beckham'ın ortak sahibi ve başkanı olduğu Inter Miami'nin dünya futbolunda yepyeni bir dönem başlatmayı hedeflediği ortaya çıktı.

İLK HEDEF MESSI The Athletic'ten David Ornstein'ın haberine göre; Paris Saint-Germain'in sözleşme uzatmak, İspanya La Liga devi Barcelona'nın ise yeniden kadrosuna katmayı planladığı Lionel Messi için Inter Miami harekete geçti.

SÖZLEŞMESİ HAZIR Inter Miami'nin sahiplerinin Lionel Messi'nin tüm isteklerinni karşılanacağı ve büyük avantajların yer aldığı bir sözleşme hazırladığı ifade edildi.

GERİ DÖNÜŞLER OLUMLU Lionel Messi'nin babası Jorge Messi ile şu ana kadar birkaç yüz yüze görüşme yapan Inter Miami yetkililerinin şu ana kadar sıcak geri dönüşler aldığı belirtildi.