Son dakika: Icardi Galatasaray'da! İşte ilginç sözleşme detayı...

Son dakika haberleri... Galatasaray'da Icardi mutluluğu yaşanıyor. Forvet transferinde Icardi'yi hedef olarak alan sarı-kırmızılılar işi bitirdi. PSG'nin gitmesine izin verdiği Arjantinli golcüyle 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağlandı

SATIN ALMA OPSİYONU BULUNMUYOR

1 yıllığına Galatasaray'a kiralanması konusunda anlaşma sağlanan Icardi için PSG kulübü satın alma opsiyonu koydurmadı. Fransız devinin 30 milyon Euro'luk opsiyon talebini reddeden Galatasaray, opsiyonsuz olarak Icardi'yi 1 yıllığına kadrosuna kattı.

3.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

PSG'den yaklaşık 8 milyon Euro kazanan Icardi'nin 3.5 milyon Euro'luk bedelini Galatasaray karşılayacak. Geri kalan kısmı PSG kulübü ödeyecek. Arjantinli golcünün kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. (Milliyet)