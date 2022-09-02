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Son dakika: Icardi Galatasaray'da! İşte ilginç sözleşme detayı...

02.09.2022 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. PSG'de forma giyen Icardi ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar kısa süre içinde bu transferi açıklayacak. PSG'nin kadrosunda düşünmediği Arjantinli oyuncu için Galatasaray'ın ilgisi uzun süredir devam ediyordu. Avrupa'da transfer sezonunun kapanmasının ardından gidecek kulüp sayısı azalan Icardi'nin, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul ettiği ve 1 yıllık kiralık olarak sarı-kırmızılılara imza atacak.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Son dakika haberleri... Galatasaray'da Icardi mutluluğu yaşanıyor. Forvet transferinde Icardi'yi hedef olarak alan sarı-kırmızılılar işi bitirdi. PSG'nin gitmesine izin verdiği Arjantinli golcüyle 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağlandı

SATIN ALMA OPSİYONU BULUNMUYOR

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1 yıllığına Galatasaray'a kiralanması konusunda anlaşma sağlanan Icardi için PSG kulübü satın alma opsiyonu koydurmadı. Fransız devinin 30 milyon Euro'luk opsiyon talebini reddeden Galatasaray, opsiyonsuz olarak Icardi'yi 1 yıllığına kadrosuna kattı.

3.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

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PSG'den yaklaşık 8 milyon Euro kazanan Icardi'nin 3.5 milyon Euro'luk bedelini Galatasaray karşılayacak. Geri kalan kısmı PSG kulübü ödeyecek. Arjantinli golcünün kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. (Milliyet)

WANDA NARA VE ICARDI FOTOĞRAFLARI

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