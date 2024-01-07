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  4. SON DAKİKA: Icardi yoksa Abdülkerim var! Galatasaray sahasında konuk ettiği Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu!

SON DAKİKA: Icardi yoksa Abdülkerim var! Galatasaray sahasında konuk ettiği Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu!

07.01.2024 20:56 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 19. haftasının kapanış karşılaşmasında Galatasaray sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Kıyasıya bir rekabete sahne olan mücadelede kazanan 3-0'lık skorla Galatasaray olurken, Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin kazandığı haftada kritik bir 3 puanı da hanesine yazdırdı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde heyecan sürüyor. Haftanın kapanış mücadelesinde Galatasaray sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Heyecan katsayısı yüksek mücadelede tek gol kaydedilirken gülen taraf 3-0'lık skorla ev sahibi ekip Galatasaray oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın tek golü Abdülkerim Bardakcı'dan geldi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 47'ye yükseltirken zirve takibini sürdürdü. Konyaspor ise 18 puanda kaldı.

Canlı Skor

HENÜZ 2. DAKİKA...

HENÜZ 2. DAKİKA...

Galatasaray maça hızlı başlayan taraf oldu. Sol kanattan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu son çizgiden topu içeriye çevirdi, kaleci Deniz'in ayağından seken top dışarıya gitti.

MUSLERA SON ANDA ÇIKARDI

MUSLERA SON ANDA ÇIKARDI

14' Moreno ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Muslera yakın mesafeden sol ayağıyla topu çıkardı. Ancak pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kaldırıldı.

KALECİ DENİZ'DEN İZİN YOK

KALECİ DENİZ'DEN İZİN YOK

27' Ceza sahası dışından kullanılan frikikte topun başına Kerem Demirbay geçti ve sol ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Deniz topu yakın köşeden çıkardı.

AZ FARKLA DIŞARDA

AZ FARKLA DIŞARDA

38' Sağ kanattan ceza sahasına giren Zaha yakın mesafeden sol ayağıyla sert vurdu, top yandan az farkla dışarı gitti.

KEREM NET ŞANSI KULLANAMADI

KEREM NET ŞANSI KULLANAMADI

48' Ceza sahası içi sağ çaprazından topla buluşan Zaha içeri çevirdi, kale sahası ön çizgisinin birkaç adım gerisinde bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun sağ ayağıyla gelişine vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.

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