SON DAKİKA: Icardi yoksa Abdülkerim var! Galatasaray sahasında konuk ettiği Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu!

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde heyecan sürüyor. Haftanın kapanış mücadelesinde Galatasaray sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Heyecan katsayısı yüksek mücadelede tek gol kaydedilirken gülen taraf 3-0'lık skorla ev sahibi ekip Galatasaray oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın tek golü Abdülkerim Bardakcı'dan geldi.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 47'ye yükseltirken zirve takibini sürdürdü. Konyaspor ise 18 puanda kaldı.
Galatasaray maça hızlı başlayan taraf oldu. Sol kanattan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu son çizgiden topu içeriye çevirdi, kaleci Deniz'in ayağından seken top dışarıya gitti.
14' Moreno ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Muslera yakın mesafeden sol ayağıyla topu çıkardı. Ancak pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kaldırıldı.
27' Ceza sahası dışından kullanılan frikikte topun başına Kerem Demirbay geçti ve sol ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Deniz topu yakın köşeden çıkardı.
38' Sağ kanattan ceza sahasına giren Zaha yakın mesafeden sol ayağıyla sert vurdu, top yandan az farkla dışarı gitti.
48' Ceza sahası içi sağ çaprazından topla buluşan Zaha içeri çevirdi, kale sahası ön çizgisinin birkaç adım gerisinde bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun sağ ayağıyla gelişine vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.