Son dakika: 'İhanet, sıfır, saygı!' Yine Cristiano Ronaldo ve yine olay! Tarihi cezayla karşı karşıya...

"MANU BANA İHANET ETTİ"

Kulübün kendisine ihanet ettiğini söyleyen dünyaca ünlü yıldız, "Manchester United bana ihanet etti. Erik ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam! Çok fazla üzerime geldiler, beni sürekli ayrılmam için zorladılar. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim. Sadece teknik direktör değil kulübün çevresindeki bazı kişilerce bu yapıldı. İhanete uğramış gibi hissettim." demişti.