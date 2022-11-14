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Son dakika: 'İhanet, sıfır, saygı!' Yine Cristiano Ronaldo ve yine olay! Tarihi cezayla karşı karşıya...

14.11.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Adı Süper Lig'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Cristiano Ronaldo, dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, kulüp tarihine geçecek bir cezayla karşı karşıya... Teknik direktör ten Hag, eski takım arkadaşı Wayne Rooney ve kulüp işleyişi hakkında çok ağır ifadeler kullanan Portekizli süperstar Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası öncesinde hedef tahtasına kondu.

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonun başında transfer olduğu Manchester United'da saha içi ve dışında yaşadığı problemlerle gündemden düşmüyor. İngiltere Premier Lig devinin yeni teknik direktörü Erik ten Hag ile anlaşamayan Portekizli yıldız, bir süreliğine kadro dışı bırakılmıştı. Daha sonra takıma dönen Ronaldo, yaptığı açıklamalarla ortalığı karıştırmıştı.

CRISTIANO RONALDO YİNE OLAY OLDU

"MANU BANA İHANET ETTİ"

"MANU BANA İHANET ETTİ"

Kulübün kendisine ihanet ettiğini söyleyen dünyaca ünlü yıldız, "Manchester United bana ihanet etti. Erik ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam! Çok fazla üzerime geldiler, beni sürekli ayrılmam için zorladılar. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim. Sadece teknik direktör değil kulübün çevresindeki bazı kişilerce bu yapıldı. İhanete uğramış gibi hissettim." demişti.

"EMEKLİ OLDUĞU İÇİN..."

"EMEKLİ OLDUĞU İÇİN..."

Eski takım arkadaşı Wayne Rooney'nin kendisi hakkındaki eleştirilerini değerlendiren 37 yaşındaki yıldız, "Beni neden bu kadar sık eleştirdiğini bilmiyorum. Sanırım ben hala üst seviyede oynamaya devam ediyorum, o ise emekli oldu. Sebebi bu diye düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"FERGUSON SONRASI SIFIR"

"FERGUSON SONRASI SIFIR"

Son olarak eski hocası Alex Ferguson'un ardından MANU'nun gelişim gösteremediğini dile getiren Ronaldo, "Sir Alex Ferguson görevini bıraktığından beri Manchester United'ın gösterdiği gelişim sıfır." diyerek sözlerini noktalamıştı.

TARİHE GEÇECEK CEZA

TARİHE GEÇECEK CEZA

Bu açıklamaların ardından Manchester United Yönetimi bugün bir araya geldi. Ronaldo'nun kaderinin belli olacağı toplantıda dünyaca ünlü yıldıza tarihi bir ceza verileceği iddia edildi.

1 MİLYON STERLİN

1 MİLYON STERLİN

The Telegraph'ın haberine göre; teknik direktör Erik ten Hag'ın da aralarında bulunacağı toplantıda Ronaldo'ya 1 milyon sterlinlik bir para cezası verilecek.

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