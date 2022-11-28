Son dakika: İşaret fişeğini saat 16.34'te, misafir tribünü tuvaletinden stada sokmuşlar! İzmir Valiliği, Göztepe - Altay maçında yaşananların perde arkasını açıkladı!

Son dakika haberleri: Spor Toto 1. Lig'deki İzmir derbisinde Göztepe ile Altay karşı karşıya geldi. Müsabakanın 23. dakikasında Altay tribünlerinden Göztepe taraftarlarının bulunduğu bölgeye işaret fişeği gönderildi. Bu olay sonrasında bir taraftar yaralandı ve hakem oyunu durdurdu. Yüzüne işaret fişeği isabet eden taraftar Mehmet Çakır, kanlar içerisinde ambulansa alındı ve hastaneye götürüldü.

KAMUOYUNDA MERAK EDİLMİŞTİ

Bu olay sonrasında kamuoyunda stadyuma girmesi yasak olan işaret fişeğinin içeriye nasıl sokulduğu merak edilmişti. Konuyla alakalı İzmir Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik; statta görevli özel ambulans şirketi şoförlerinin yanıcı maddeleri stat tuvaletine bıraktığını duyurdu. İşte yapılan açıklama...