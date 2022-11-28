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  4. Son dakika: İşaret fişeğini saat 16.34'te, misafir tribünü tuvaletinden stada sokmuşlar! İzmir Valiliği, Göztepe - Altay maçında yaşananların perde arkasını açıkladı!

Son dakika: İşaret fişeğini saat 16.34'te, misafir tribünü tuvaletinden stada sokmuşlar! İzmir Valiliği, Göztepe - Altay maçında yaşananların perde arkasını açıkladı!

28.11.2022 03:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Altay karşı karşıya gelmiş ve karşılaşma 23. dakikada yaşanan olaylar nedeniyle ertelenmişti. Müsabakanın oynandığı esnada Altay tribünlerinden Göztepe taraftarlarının bulunduğu bölgeye işaret fişeği atılmış ve fişek, sarı - kırmızılı ekibin destekçisi Mehmet Çakır'a isabet etmişti. Çakır, hemen hastaneye kaldırılmıştı. Bu olay sonrasında İzmir Valiliği'nden açıklama geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto 1. Lig'deki İzmir derbisinde Göztepe ile Altay karşı karşıya geldi. Müsabakanın 23. dakikasında Altay tribünlerinden Göztepe taraftarlarının bulunduğu bölgeye işaret fişeği gönderildi. Bu olay sonrasında bir taraftar yaralandı ve hakem oyunu durdurdu. Yüzüne işaret fişeği isabet eden taraftar Mehmet Çakır, kanlar içerisinde ambulansa alındı ve hastaneye götürüldü.

KAMUOYUNDA MERAK EDİLMİŞTİ

Bu olay sonrasında kamuoyunda stadyuma girmesi yasak olan işaret fişeğinin içeriye nasıl sokulduğu merak edilmişti. Konuyla alakalı İzmir Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik; statta görevli özel ambulans şirketi şoförlerinin yanıcı maddeleri stat tuvaletine bıraktığını duyurdu. İşte yapılan açıklama...

İZMİR VALİLİĞİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA

"İlimiz Gürsel Aksel Stadyumu'nda 27.11.2022 günü oynanan Göztepe — Altay Spor Toto 1. Lig müsabakası ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür."

"Bahse konu maçın 19. dakikasında misafir tribününün bulunduğu kısımdan, işaret fişeği diye tabir edilen yanıcı madde Göztepe taraftarlarına fırlatılmıştır."

"Fişek Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'a isabet etmiş ve yaralanmasına neden olmuş, Çakır hastaneye intikal ettirilerek tedavi altına alınmıştır."

"Olayın ardından statta yapılan kamera tespit çalışmalarından, misafir takım tribününde sis diye tabir edilen yanıcı maddelerin yakıldığı belirlenmiş ve sisin yoğun olduğu yerdeki taraftarlar tespit edilerek emniyet güçlerimiz tarafından göz altına alınmıştır."

"Yapılan soruşturma neticesinde, sis ve işaret fişeğini, statta görevli özel ambulans şirketi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve oradan taraftara dağıtım yapıldığı anlaşılmıştır."

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