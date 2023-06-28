Son dakika! İspanyollar böyle duyurdu: 'Fenerbahçeli Arda Güler'in seçtiği takım belli oldu!'

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatan ve yeni sezona umutla hazırlanan Fenerbahçe'de ana gündem maddesi Arda Güler! Sarı - lacivertlilere transfer olduğu günden bu yana süre aldığı maçlarda gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Arda Güler, son olarak A Milli Takım'ın Galler ile oynadığı maça damgasını vurmuştu.
Sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrılan Ay-Yıldızlılar'ın ikinci golünü kaydeden genç futbolcu, dünya basınında geniş yer bulmuştu.
Birçok Avrupa devinin transfer listesinde yer alan Arda Güler ile iki kez görüşen Fenerbahçe, olumlu bir sonuç alamamıştı.
Takımdan ayrılmak istediği iddia edilen 18 yaşındaki futbolcu için İspanyol basınından flaş bir haber gündeme geldi.
Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Benfica, Ajax, Sevilla, Dortmund ve Paris Saint-Germain gibi kulüplerin ciddi şekilde ilgilendiği Arda Güler'in tercihini yaptığı belirtildi.
Mundo Deportivo'nun haberine göre genç yıldız, La Liga ekiplerinden Sevilla'ya transfer olma kararı aldı.