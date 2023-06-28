Son dakika! İspanyollar böyle duyurdu: 'Fenerbahçeli Arda Güler'in seçtiği takım belli oldu!'

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatan ve yeni sezona umutla hazırlanan Fenerbahçe'de ana gündem maddesi Arda Güler! Sarı - lacivertlilere transfer olduğu günden bu yana süre aldığı maçlarda gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Arda Güler, son olarak A Milli Takım'ın Galler ile oynadığı maça damgasını vurmuştu.