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Son dakika! İspanyollar böyle duyurdu: 'Fenerbahçeli Arda Güler'in seçtiği takım belli oldu!'

28.06.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2023/24 sezonuna iddialı bir giriş yapmak isteyen ve hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hem A Milli Takım hem de sarı - lacivertlilerde gösterdiği performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerini peşine takan Arda Güler'in geleceği merak ediliyordu. Takımda kalıp kalmayacağı merak edilen ve Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdüren Güler için İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatan ve yeni sezona umutla hazırlanan Fenerbahçe'de ana gündem maddesi Arda Güler! Sarı - lacivertlilere transfer olduğu günden bu yana süre aldığı maçlarda gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Arda Güler, son olarak A Milli Takım'ın Galler ile oynadığı maça damgasını vurmuştu.

ARDA GÜLER TERCİHİNİ YAPTI

DÜNYA ONU KONUŞTU

DÜNYA ONU KONUŞTU

Sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrılan Ay-Yıldızlılar'ın ikinci golünü kaydeden genç futbolcu, dünya basınında geniş yer bulmuştu.

FENERBAHÇE SONUÇ ALAMAMIŞTI

FENERBAHÇE SONUÇ ALAMAMIŞTI

Birçok Avrupa devinin transfer listesinde yer alan Arda Güler ile iki kez görüşen Fenerbahçe, olumlu bir sonuç alamamıştı.

Takımdan ayrılmak istediği iddia edilen 18 yaşındaki futbolcu için İspanyol basınından flaş bir haber gündeme geldi.

Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Benfica, Ajax, Sevilla, Dortmund ve Paris Saint-Germain gibi kulüplerin ciddi şekilde ilgilendiği Arda Güler'in tercihini yaptığı belirtildi.

SEVILLA'YI SEÇTİ

SEVILLA'YI SEÇTİ

Mundo Deportivo'nun haberine göre genç yıldız, La Liga ekiplerinden Sevilla'ya transfer olma kararı aldı.

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