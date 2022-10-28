SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. SON DAKİKA: İşte Şenol Güneş'in ilk sözleri! "Karşılarında beni bulacaklar"

SON DAKİKA: İşte Şenol Güneş'in ilk sözleri! "Karşılarında beni bulacaklar"

28.10.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yolların ayrılmasının ardından Şenol Güneş ile resmen anlaşma sağlandı. Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada Şenol Güneş ile 2024'e kadar sözleşme imzaladığı duyuruldu. Siyah-Beyazlılar'ın yeni çalıştırıcısı düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi resmen başladı. Siyah-Beyazlılar'dan yapılan KAP açıklamasında "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 28.10.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın ardından kameraların karşısına geçen Ahmet Nur Çebi ve Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Ahmet Nur Çebi:

"Valerien Ismael'e emekleri için candan teşekkür ediyorum. Şenol Güneş, camiamıza hayırlı olsun. Hedefimiz her zaman olduğu gibi şampiyonluktur. Bu sene de şampiyonluk kovalayacağımızı kamuoyuna bildiriyorum."
"Daha önceki birlikteliğimizde güzel şeyler ortaya koyduk. Eksiklerimiz de oldu. Ancak bana verilen sevgi, aramızdaki ilişkiyi gösteriyor. Şartların buraya gelmesini ne şartlar ne de yönetim istemezdi. Zaman zaman futbol takımlarında değişiklikler olabiliyor."
"Bugünkü durumu ben yaratmadım. Şartların bu duruma gelmesini başkan istemezdi. Bundan önceki teknik heyete teşekkür ediyorum, bıraktıkları yerden daha iyisini yapacağım"
"Beşiktaş'ın bugünden itibaren sorumlusu benim. Takıma ve kulübe gelecek zararda karşılarında beni bulacaklar. Benim başarıya ihtiyacım var!"
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş son dakika beşiktaş ak yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti

Bankadaki akılalmaz hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı

Bankadaki akılalmaz hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı

Ülke puanı sıralamasında yine yükseldik! Rakiplerimizi birer birer ekarte ediyoruz...

Ülke puanı sıralamasında yine yükseldik! Rakiplerimizi birer birer ekarte ediyoruz...

Fenerbahçe maçında skandal olay! Maçın hakeminin verdiği gol tartışma konusu oldu

Fenerbahçe maçında skandal olay! Maçın hakeminin verdiği gol tartışma konusu oldu

Hocaları "Biz aptalız" demişti! Avrupa basını Fenerbahçe-Rennes maçını böyle gördü

Hocaları "Biz aptalız" demişti! Avrupa basını Fenerbahçe-Rennes maçını böyle gördü

Kötü haberi Jesus verdi! Şimdi ne olacak?

Kötü haberi Jesus verdi! Şimdi ne olacak?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişkiye girerken canınızın acımasının çok kritik bir nedeni var

Cinsel ilişkiye girerken canınızın acımasının çok kritik bir nedeni var

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Tecavüzcüsünü öldürdüğü için hapis yattı!

Tecavüzcüsünü öldürdüğü için hapis yattı!

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.