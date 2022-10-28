SON DAKİKA: İşte Şenol Güneş'in ilk sözleri! "Karşılarında beni bulacaklar"

Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi resmen başladı. Siyah-Beyazlılar'dan yapılan KAP açıklamasında "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 28.10.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın ardından kameraların karşısına geçen Ahmet Nur Çebi ve Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. İŞTE O SÖZLER:

Ahmet Nur Çebi:



"Valerien Ismael'e emekleri için candan teşekkür ediyorum. Şenol Güneş, camiamıza hayırlı olsun. Hedefimiz her zaman olduğu gibi şampiyonluktur. Bu sene de şampiyonluk kovalayacağımızı kamuoyuna bildiriyorum."

"Daha önceki birlikteliğimizde güzel şeyler ortaya koyduk. Eksiklerimiz de oldu. Ancak bana verilen sevgi, aramızdaki ilişkiyi gösteriyor. Şartların buraya gelmesini ne şartlar ne de yönetim istemezdi. Zaman zaman futbol takımlarında değişiklikler olabiliyor."



"Bugünkü durumu ben yaratmadım. Şartların bu duruma gelmesini başkan istemezdi. Bundan önceki teknik heyete teşekkür ediyorum, bıraktıkları yerden daha iyisini yapacağım"