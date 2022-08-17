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SON DAKİKA: Jesus 'Sörloth' dedi! Operasyon başladı... Joshua King harekete geçti

17.08.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de ilk 2 hafta geride kalırken, aldığı 1 galibiyet 1 beraberlikle 4 puan toplayan Fenerbahçe'de, transfer operasyonu da hız kesmeden devam ediyor. Kadrosunu birçok yeni isimle güçlendiren Sarı-Lacivertliler'de, özellikle gol yollarında etkili bir ismin transfer edilmesi beklenirken, uzun süredir listede olan Norveçli golcü Alexander Sörloth için yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Alexander Sörloth

Alexander Sörloth

NOR Norveç
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
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Yeni sezonda Jorge Jesus ile şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de ligin son haftasında alınan 6-0'lık Kasımpaşa galibiyeti taraftarları havaya sokarken, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Avusturya Wien karşılaşmasının hazırlıkları hız kesmeden başlamıştı. Sarı-Lacivertliler deplasmanda oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak isterken, kadrosunu da birçok isimle güçlendirmişti. Kadrosuna Joshua King, Emre Mor, Lincoln Herique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Joao Pedro, Ezgjan Alioski, İrfan Can Eğribayat, Bruma, Luan Peres ve Tiago Çukur'u katan sarı lacivertliler, golcü transferi için de düğmeye bastı.

JESUS'TAN TALİMAT!

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Portekizli çalıştırıcı golcü transferi yapacaklarını geçtiğimiz günlerde açıklamış ve Sarı-Lacivertli yönetime alınacak oyuncu için talimatı vermişti. Süper Lig'in ilk iki haftasında rakip fileleri 9 kez havalandıran ve en çok gol atan takım durumuna gelen Fenerbahçe, forvet transferi için tüm şartları zorluyor…

SÖRLOTH İÇİN BİR KEZ DAHA

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Volkan Demir'in haberine göre; Bir süredir gündemin ilk sırasında bulunan Maxi Gomez için uzun uğraşlar veren ancak, Uruguaylı oyuncu ile prensip anlaşmasına varılmasına rağmen kulübü Valencia'nın yüksek bonservis inadını kıramayınca, daha öncede gündeminde olan Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth için bir teklifte daha bulundu. Leipzig'in, eski oyuncusu Timo Werner'i Chelsea'den yeniden transfer etmesinin ardından Sörloth'a bir kez daha kiralık yolu gözüktü.

İLK TERCİHİ İSPANYA AMA...

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Norveçli oyuncu ve kız arkadaşının transferde İspanya seçeneği halen birinci sırasında. Ancak Sörloth, vatandaşı ve milli takımdan arkadaşı Joshua King'le birlikte oynama fikri nedeniyle Fenerbahçe'ye sıcak bakmaya başlarken, King'in de Sörloth için devreye gireceği öğrenildi.

SÖZ SIRASI SÖRLOTH'UN

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Yönetim, satın alma opsiyonlu bir yıl kiralama konusunda Leipzig'in kapısını çaldı. Alman kulübünün kısa süre içinde yanıt vermesi ve transferin sonuçlanması bekleniyor.

ALEXANDER SÖRLOTH FOTOĞRAFLARI

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