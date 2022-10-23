Son dakika: 'Jorge Jesus, A Milli Takım'ın başına!' Sinan Engin'in Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrasındaki sözleri olay yarattı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında çok kritik bir karşılaşmaya çıktı. Sarı - lacivertliler, Kadıköy'de Medipol Başakşehir'i ağırladı. Kanarya, büyük bir tempoya sahne olan maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve puanını 23'e yükseltti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gol, 84. dakikada oyuna sonradan giren Diego Rossi'den geldi. Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini de 7 maça çıkaran sarı - lacivertlilerde en çok konuşulan isim ise teknik direktör Jorge Jesus oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un takımına aşıladığı sistem ve oynattığı futbol, kamuoyunun gündemine oturdu.

Camiayı kenetleyen Portekizli çalıştırıcının duruşu büyük bir beğeni toplarken, ünlü spor yorumcusu Sinan Engin'den flaş bir yorum geldi. Engin, Jesus gibi bir teknik adamın A Milli Takım'ı yönetmesi gerektiğini söyledi. İşte o sözler...