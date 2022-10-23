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Son dakika: 'Jorge Jesus, A Milli Takım'ın başına!' Sinan Engin'in Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrasındaki sözleri olay yarattı...

23.10.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un bu maç da dahil olmak üzere genel olarak camiada oluşturduğu pozitif hava, kamuoyunun gündemine oturdu. Portekizli çalıştırıcı için ünlü spor yorumcusundan flaş bir yorum geldi. Sinan Engin, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı Jorge Jesus gibi bir teknik direktörün yönetmesi gerektiğini söyledi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında çok kritik bir karşılaşmaya çıktı. Sarı - lacivertliler, Kadıköy'de Medipol Başakşehir'i ağırladı. Kanarya, büyük bir tempoya sahne olan maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve puanını 23'e yükseltti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gol, 84. dakikada oyuna sonradan giren Diego Rossi'den geldi. Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini de 7 maça çıkaran sarı - lacivertlilerde en çok konuşulan isim ise teknik direktör Jorge Jesus oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un takımına aşıladığı sistem ve oynattığı futbol, kamuoyunun gündemine oturdu.

Camiayı kenetleyen Portekizli çalıştırıcının duruşu büyük bir beğeni toplarken, ünlü spor yorumcusu Sinan Engin'den flaş bir yorum geldi. Engin, Jesus gibi bir teknik adamın A Milli Takım'ı yönetmesi gerektiğini söyledi. İşte o sözler...

SİNAN ENGİN'DEN JORGE JESUS AÇIKLAMASI

"ŞAMPİYON OLUR"

"ŞAMPİYON OLUR"
"Bu Fenerbahçe şampiyon olur. Ligin üzerinde oynuyorlar. Müthiş bir takımlar. Bütün testleri geçtiler. Beşiktaş ve Rennes maçları test demiştim. Başakşehir gibi güçlü bir takımı bu kadar aciz duruma ancak Fenerbahçe düşürebilirdi. 2 tane pozisyonu var Başakşehir'in, pozisyoncuk aslında. Bunlar dışında ceza sahasına bile sokmadılar Başakşehir'i."

"KALECİNİZ 3 PUAN ALDI"

"KALECİNİZ 3 PUAN ALDI"
"Altay'ın müthiş bir kurtarışı vardı bir de. Taraftara seslenmiştim daha önce, kaleciniz işte size üç puan aldı. Gol olsa 1-1 bitecek. Altay iyi bir kaleci ve Fenerbahçe taraftarı destek olmaya devam etmeli. Bir takımın en büyük gücü kalecisidir. Geçen sezon Trabzonspor'da Uğurcan gibi"

"KULÜBE DAHA KALİTELİ"

"KULÜBE DAHA KALİTELİ"
"Maçta acayip bir taktik savaşı vardı. Emre'nin takımı gördünüz, çıkamadı. Fenerbahçe'de cezayı kesecek o kadar çok oyuncu vardı ki. Çıkanların yerine girenlere bak, Batshuayi, Valencia, İrfan çıktı Rossi, Pedro ve Arao oyuna girdi. Sonra da Samuel girdi. Kulübeye bakar mısın. Kulübe, oynayanlardan daha kaliteli. Haftaya oynayanlar kulübeden daha kaliteliye dönüyor, öyle bir kadro yapıyor adam."

"HİÇ ARTİSTLİĞİ YOK"

"HİÇ ARTİSTLİĞİ YOK"
"Böyle devam ederse şampiyon olurlar. Sevgili Ali Koç öyle bir adam getirdi ki sonuna turnayı gözünden vurdu. Hiç artistliği yok, tribünlere falan oynamıyor, işi sadece takım. Oraya buraya bulaşmıyor. Uzun yıllardır buraya getirdiği en kıymetli futbol adamı. Şampiyon olamasalar da bunları söylerim emin ol"

"A MİLLİ TAKIM'A YAKIŞIR"

"A MİLLİ TAKIM'A YAKIŞIR"
"Ağzından hakem çıkmıyor, sadece futbol ve futbolcu işi. Müthiş bir adam. Şova da ihtiyacı yok, yaptığı takımdan da belli. Özel bir adamı getirdi Fenerbahçe, özel bir futbol adamı özel bir insan Jesus. İşte böyle adamlar gelecek Milli Takımlar'ı çalıştıracak. Bu tip insanları Türk Milli Takım hocası yapacaksın. Klas ve müthiş yakışıyor her şey"
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