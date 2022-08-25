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Son dakika: Jorge Jesus canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe forvet transferi yapacak mı? Austria Wien maçı sonrası yanıt...

25.08.2022 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi Austria Wien'i konuk etti. Sarı - lacivertliler, karşılaşmadan 4-1'lik net bir galibiyetle ayrılırken, UEFA Avrupa Ligi'nde adını gruplara yazdırdı. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus; müsabakanın ardından santrfor transferiyle ilgili gelen soruyu yanıtlarken, Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde oynadıkları Dinamo Kiev maçıyla ilgili konuştu.

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Austria Wien'i konuk eden Fenerbahçe, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve grup etabına adını yazdırdı. Sarı - lacivertli taraftarlar; takımlarının oynadığı oyunu alkışlarken, teknik direktör Jorge Jesus adına da tezahüratlarda bulundular.

Sarı - lacivertlilerin tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus, Austria Wien maçının ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Jesus; forvet transferiyle ilgili konuşurken, Dinamo Kiev ile karşılaşmak istediğini dile getirdi.

İŞTE JORGE JESUS'UN SÖZLERİ;

"ENDİŞEM TARAFTARI MUTLU ETMEK"

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"Benim mesleğimde tek endişem taraftarları mutlu etmek. Onlar cebinden para harcayıp buraya geliyor."

"OYUNCULARIMIN HEPSİNE GÜVENİYORUM"

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"Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynuyorsanız, 3 günde bir maç çıkıyorsunuz demektir. Bunun bilincindeyim ve ben de bunun için 11 kişilik bir takım kurmuyorum, 22-23 kişilik bir takım kuruyorum. Oyuncularımın hepsine güveniyorum."

"BİZİM İLK HEDEFİMİZ..."

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"İlk hedefimizi gerçekleştirdik, ilk hedefimiz gruplara kalmaktı. 4. torbadan katılacağız. Diğer takımlar Şampiyonlar Ligi'nden geliyor."

"BU KADAR AŞAĞIDA OLMAMALI"

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"Gidebildiğimiz kadar ileriye gitmek istiyoruz. Hedefimiz tabii ki şampiyonluk ama Fenerbahçe'nin büyüklüğüne bakınca sıralamalarda bu kadar aşağıda olmamalı."

"AVRUPA'NIN EN İYİ 30 TAKIMINDAN BİRİ OLMALIYIZ"

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"İkinci yarı taraftarımıza bir şov sunduğumuzu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin her zaman Avrupa'nın en iyi 30 takımından biri olması gerekiyor. Biz de bunu sağlamak için maçlar kazanıyoruz."

SANTRFOR CEVABI

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"Taraftarın bir forvet beklentisi var ama elimizdeki forvetler de performansını çok artırdı. Bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."

"HER ZAMAN DAHA FAZLA GOL İSTERİM"

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"Her zaman takımımdan daha fazla gol atmasını isterim. 2 attıysak 3, 3 attıysak 4'ü isterim!"

"DINAMO KIEV MAÇI BOĞAZIMDA BİR DÜĞÜM GİBİ"

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"Dinamo Kiev maçı, boğazımda bir düğüm gibi kaldı diyebilirim. Rövanşın büyük kısmını 10 kişi oynadık. Bu ihtimali düşününce, Avrupa Ligi'nde onlarla tekrar oynamak isterim."

FENERBAHÇE - AUSTRIA WIEN

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