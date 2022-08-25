Son dakika: Jorge Jesus canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe forvet transferi yapacak mı? Austria Wien maçı sonrası yanıt...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Austria Wien'i konuk eden Fenerbahçe, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve grup etabına adını yazdırdı. Sarı - lacivertli taraftarlar; takımlarının oynadığı oyunu alkışlarken, teknik direktör Jorge Jesus adına da tezahüratlarda bulundular.
Sarı - lacivertlilerin tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus, Austria Wien maçının ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Jesus; forvet transferiyle ilgili konuşurken, Dinamo Kiev ile karşılaşmak istediğini dile getirdi.
"Benim mesleğimde tek endişem taraftarları mutlu etmek. Onlar cebinden para harcayıp buraya geliyor."
"Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynuyorsanız, 3 günde bir maç çıkıyorsunuz demektir. Bunun bilincindeyim ve ben de bunun için 11 kişilik bir takım kurmuyorum, 22-23 kişilik bir takım kuruyorum. Oyuncularımın hepsine güveniyorum."
"İlk hedefimizi gerçekleştirdik, ilk hedefimiz gruplara kalmaktı. 4. torbadan katılacağız. Diğer takımlar Şampiyonlar Ligi'nden geliyor."
"Gidebildiğimiz kadar ileriye gitmek istiyoruz. Hedefimiz tabii ki şampiyonluk ama Fenerbahçe'nin büyüklüğüne bakınca sıralamalarda bu kadar aşağıda olmamalı."
"İkinci yarı taraftarımıza bir şov sunduğumuzu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin her zaman Avrupa'nın en iyi 30 takımından biri olması gerekiyor. Biz de bunu sağlamak için maçlar kazanıyoruz."
"Taraftarın bir forvet beklentisi var ama elimizdeki forvetler de performansını çok artırdı. Bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."
"Her zaman takımımdan daha fazla gol atmasını isterim. 2 attıysak 3, 3 attıysak 4'ü isterim!"
"Dinamo Kiev maçı, boğazımda bir düğüm gibi kaldı diyebilirim. Rövanşın büyük kısmını 10 kişi oynadık. Bu ihtimali düşününce, Avrupa Ligi'nde onlarla tekrar oynamak isterim."
Okuyucu Yorumları 0 yorum