Son dakika: Jorge Jesus canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe forvet transferi yapacak mı? Austria Wien maçı sonrası yanıt...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Austria Wien'i konuk eden Fenerbahçe, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve grup etabına adını yazdırdı. Sarı - lacivertli taraftarlar; takımlarının oynadığı oyunu alkışlarken, teknik direktör Jorge Jesus adına da tezahüratlarda bulundular.

Sarı - lacivertlilerin tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus, Austria Wien maçının ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Jesus; forvet transferiyle ilgili konuşurken, Dinamo Kiev ile karşılaşmak istediğini dile getirdi.

İŞTE JORGE JESUS'UN SÖZLERİ;

"ENDİŞEM TARAFTARI MUTLU ETMEK"

"Benim mesleğimde tek endişem taraftarları mutlu etmek. Onlar cebinden para harcayıp buraya geliyor."

"OYUNCULARIMIN HEPSİNE GÜVENİYORUM"

"Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynuyorsanız, 3 günde bir maç çıkıyorsunuz demektir. Bunun bilincindeyim ve ben de bunun için 11 kişilik bir takım kurmuyorum, 22-23 kişilik bir takım kuruyorum. Oyuncularımın hepsine güveniyorum."

"BİZİM İLK HEDEFİMİZ..."

"İlk hedefimizi gerçekleştirdik, ilk hedefimiz gruplara kalmaktı. 4. torbadan katılacağız. Diğer takımlar Şampiyonlar Ligi'nden geliyor."

"BU KADAR AŞAĞIDA OLMAMALI"

"Gidebildiğimiz kadar ileriye gitmek istiyoruz. Hedefimiz tabii ki şampiyonluk ama Fenerbahçe'nin büyüklüğüne bakınca sıralamalarda bu kadar aşağıda olmamalı."

"AVRUPA'NIN EN İYİ 30 TAKIMINDAN BİRİ OLMALIYIZ"

"İkinci yarı taraftarımıza bir şov sunduğumuzu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin her zaman Avrupa'nın en iyi 30 takımından biri olması gerekiyor. Biz de bunu sağlamak için maçlar kazanıyoruz."

SANTRFOR CEVABI

"Taraftarın bir forvet beklentisi var ama elimizdeki forvetler de performansını çok artırdı. Bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."

"HER ZAMAN DAHA FAZLA GOL İSTERİM"

"Her zaman takımımdan daha fazla gol atmasını isterim. 2 attıysak 3, 3 attıysak 4'ü isterim!"

"DINAMO KIEV MAÇI BOĞAZIMDA BİR DÜĞÜM GİBİ"

"Dinamo Kiev maçı, boğazımda bir düğüm gibi kaldı diyebilirim. Rövanşın büyük kısmını 10 kişi oynadık. Bu ihtimali düşününce, Avrupa Ligi'nde onlarla tekrar oynamak isterim."