Son dakika: Jorge Jesus endişesi günden güne artıyor! Fenerbahçeli taraftarların '5 yıllık sözleşme imzalansın' dediği Portekizli teknik direktöre 3 dev talip birden çıktı!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider konumunda, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 turunda yer alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus fırtınası esiyor. Futbolculara yaptığı olumlu etki ve takımına oynattığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Portekizli çalıştırıcı ile sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.