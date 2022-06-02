Son dakika: Jorge Jesus'un Fenerbahçe'deki ilk transferi! Yönetimden özel olarak istedi...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de büyük bekleyiş sona erdi ve anlaşmaya varılan teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'a geldi. İki gündür Fenerbahçe Yönetimi'yle birlikte olan Portekizli çalıştırıcı, stadyumu ve tesisleri gezdi. Jesus'un gelmesiyle beraber transfere odaklanan Fenerbahçe taraftarları, hangi isimlerin takıma katılacağını merak etmeye başladı. Jorge Jesus ile anlaştıktan sonra transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ise çok önemli isimleri listesine almış durumda. Deneyimli çalıştırıcının yönetimden ilk isteği ise orta saha transferi oldu. Fenerbahçe’den Jorge Jesus paylaşımı ???????? https://t.co/OCCbYgvprG — Mynet Spor (@mynetspor) June 1, 2022 İŞTE FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEKİ İSİMLER

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER LİSTESİ

MARCELO 2007'den bu yana formasını giydiği Real Madrid'e 15 yıl sonra veda eden Marcelo, Sarı-Lacivertliler'in ciddi şekilde gündeminde... Kadrosunu net bir sol bekle güçlendirmek isteyen Kanarya 34 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katarak Roberto Carlos etkisi yaratmayı hedefliyor.

GABRIEL BARBOSA 2016'da İnter'e 29.5 milyon Euro bonservisle transfer oldu, 2017'de Benfica'ya kiralandı ancak Avrupa futbolunda Gabriel Barbosa için işler istediği gibi gitmedi. Önce Santos'la ülkesi Brezilya'ya dönen şimdi de Flamengo'da gollerine devam eden 25 yaşındaki forvet, yeniden Avrupa'ya kendisini kanıtlamak için Fenerbahçe'nin ilgisine sıcak bakabilir. Portekizliler, Kanarya-Gabigol flörtünü daha önceden duyurmuştu. Gabriel Barbosa aynı zamanda Jorge Jesus ile Flamengo'da birlikte çalışmıştı.

HARIS SEFEROVIC Net bir golcü alacak olan Fenerbahçe'de, Jorge Jesus'un prensi Haris Seferovic de Portekizli adamın adının anıldığı ilk günlerinden bu yana Sarı-Lacivertliler'le ismi geçiyor. 2024'e kadar Benfica ile sözleşmesi olan İsviçreli oyuncu için devreye girilebilir.

JOAO MARIO Son dönemlerde düşüş yaşayan Joao Mario da Jorge Jesus'un eski öğrencisi... Portekizli teknik adam, vatandaşıyla 6 ay çalışsa da Mario'nun, Türkiye'de iş yapabileceğine inanıyor. Yine Portekiz basını Joao Mario-Fenerbahçe flörtü olabileceğine yeşil ışık yakmıştı.