Son dakika: Juan Mata ilk kez oynadı, Mauro Icardi hesabı açtı! Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u mağlup etti...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'e verilen milli arayı değerlendirmek isteyen takımlar, hazırlık maçlarıyla formda kalmak için çaba gösteriyor. Galatasaray ile İstanbulspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - kırmızlılara galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 65. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti.

ABDÜLKERİM'DEN ASİST, BARIŞ ALPER'DEN GOL

Mücadelenin 12. dakikasında Abdülkerim Bardakcı, kendi yarı sahasından gönderdiği topla savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'ı buluşturdu. Yılmaz yaptığı iyi kontrol sonrasında topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0'a getirdi.

OKAN KOCUK'TAN HATA

İstanbulspor, 30. dakikada serbest vuruş kazandı. Galatasaray yarı sahasından kullanılan serbest atışta topla buluşan Okan Erdoğan, ceza sahası içerisinde tek vuruş yaptı ve kaleci Okan Kocuk'un hatası sonrasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

ICARDI'DEN AÇILIŞ: PANENKA PENALTISI

Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den kiraladığı Mauro Icardi, ilk golünü İstanbulspor ağlarına gönderdi. Arjantinli yıldız, 65. dakikadakazanılan penaltıda topun başına geçti. Icardi, kaleci Jensen'i Panenka penaltısı ile mağlup etti ve takımını 2-1 öne geçirdi.

JUAN MATA İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın sezon başında bonservisini aldığı Juan Mata, sarı - kırmızılı formayla ilk maçına İstanbulspor karşısında çıktı. Karşılaşma boyunca attığı paslar ve arkadaşlarını yönlendirmesiyle dikkat çeken Mata, taraftarlardan tam not aldı.