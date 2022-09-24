SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Juan Mata ilk kez oynadı, Mauro Icardi hesabı açtı! Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u mağlup etti...

Son dakika: Juan Mata ilk kez oynadı, Mauro Icardi hesabı açtı! Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u mağlup etti...

24.09.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'e verilen milli arada İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan müsabakada sarı - kırmızılıların yeni transferleri de sahne aldı. Juan Mata'nın Galatasaray formasını ilk kez giydiği karşılaşmada Mauro Icardi de golle tanıştı. Mücadele, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'e verilen milli arayı değerlendirmek isteyen takımlar, hazırlık maçlarıyla formda kalmak için çaba gösteriyor. Galatasaray ile İstanbulspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - kırmızlılara galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 65. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti.

ABDÜLKERİM'DEN ASİST, BARIŞ ALPER'DEN GOL

AA-20220924-28981748-28981744-GALATASARAY_ISTANBULSPOR (Large)

Mücadelenin 12. dakikasında Abdülkerim Bardakcı, kendi yarı sahasından gönderdiği topla savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'ı buluşturdu. Yılmaz yaptığı iyi kontrol sonrasında topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0'a getirdi.

OKAN KOCUK'TAN HATA

AA-20220924-28981995-28981989-GALATASARAY_ISTANBULSPOR (Large)

İstanbulspor, 30. dakikada serbest vuruş kazandı. Galatasaray yarı sahasından kullanılan serbest atışta topla buluşan Okan Erdoğan, ceza sahası içerisinde tek vuruş yaptı ve kaleci Okan Kocuk'un hatası sonrasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

ICARDI'DEN AÇILIŞ: PANENKA PENALTISI

FdcDVAVXoAARFPO

Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den kiraladığı Mauro Icardi, ilk golünü İstanbulspor ağlarına gönderdi. Arjantinli yıldız, 65. dakikadakazanılan penaltıda topun başına geçti. Icardi, kaleci Jensen'i Panenka penaltısı ile mağlup etti ve takımını 2-1 öne geçirdi.

JUAN MATA İLK MAÇINA ÇIKTI

AA-20220924-28981995-28981994-GALATASARAY_ISTANBULSPOR (Large)

Galatasaray'ın sezon başında bonservisini aldığı Juan Mata, sarı - kırmızılı formayla ilk maçına İstanbulspor karşısında çıktı. Karşılaşma boyunca attığı paslar ve arkadaşlarını yönlendirmesiyle dikkat çeken Mata, taraftarlardan tam not aldı.

GALATASARAY - İSTANBULSPOR

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İstanbulspor Mauro Icardi son dakika haberler galatasaray juan mata son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to maçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

Bir yanda silahlar bir yanda sandıklar: Referandum başladı!

Bir yanda silahlar bir yanda sandıklar: Referandum başladı!

A Milli Takım için 3 aday birden!

A Milli Takım için 3 aday birden!

G.Saray bin pişman! Dünya onu konuşuyor

G.Saray bin pişman! Dünya onu konuşuyor

Üç büyüklerin hedefinde o var! 16 yaşında...

Üç büyüklerin hedefinde o var! 16 yaşında...

Melo ve Muslera bitirecek! Aanholt gidiyor o geliyor

Melo ve Muslera bitirecek! Aanholt gidiyor o geliyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Balıkta gözden kaçan ölümcül tehlike! Öksürük tuttuğu an...

Balıkta gözden kaçan ölümcül tehlike! Öksürük tuttuğu an...

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.