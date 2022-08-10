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  4. Son dakika: Karim Benzema tarihe geçti, Real Madrid Süper Kupa'yı müzesine götürdü!

Son dakika: Karim Benzema tarihe geçti, Real Madrid Süper Kupa'yı müzesine götürdü!

10.08.2022 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geride kalan sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu İspanya temsilcisi Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Almanya ekibi Eintracht Frankfurt, UEFA Süper Kupa'nın sahibi olabilmek için karşı karşıya geldi. 90 dakikası nefes kesen müsabaka, Real Madrid'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçta gol atan Karim Benzema, kulüp tarihine adını yazdırdı.

Son dakika haberleri: Futbolda 2021/22 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt, UEFA Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi.

Finlandiya'nın başkentindeki Helsinki Olimpiyat Stadı'nda (TSİ) 22.00'de başlayan müsabaka, Real Madrid'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İspanyol devine galibiyeti getiren golleri 37. dakikada David Alaba ve 65. dakikada Karim Benzema kaydetti.

Bu sonucun ardından Real Madrid; İspanya La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarının ardından Süper Kupa'yı da müzesine götürdü.

REAL MADRID'DEN 5. ZAFER

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Real Madrid, UEFA Süper Kupa'da 8 kez mücadele ederken 5. kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Eintracht Frankfurt ise ilk kez UEFA Süper Kupa maçına çıktı.

BENZEMA TARİHE GEÇTİ

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Karim Benzema, Real Madrid kariyerindeki 324. golünü atarak 323 gollü Raul Gonzalez'i geride bıraktı. Real Madrid'de Benzema'dan daha fazla gol atan tek isim ise 450 golle Cristiano Ronaldo...

AVRUPA'DA 62 YIL SONRA YENİDEN FİNAL

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Taraflar 62 yıl sonra Avrupa'da yeniden final oynadı. Daha önce 1959-60 Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde iki ekip karşılaşırken, Real Madrid sahadan 7-3'lük skorla galip ayrılıp, kupayı üst üste 5. kez müzesine götürmüştü.

YARI OTOMATİK OFSAYT TEKNOLOJİSİ KULLANILDI

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Öte yandan, Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi (SAOT), UEFA Süper Kupa'da ilk kez uygulandı. Yeni sistem, oyuncu başına 29 farklı vücut noktasını takip edebilen özel kameralar sayesinde çalıştı.

REAL MADRID - FRANKFURT MAÇINDAN FOTOĞRAFLAR

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real madrid son dakika haberleri uefa süper kupa
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