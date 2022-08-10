Son dakika: Karim Benzema tarihe geçti, Real Madrid Süper Kupa'yı müzesine götürdü!

Son dakika haberleri: Futbolda 2021/22 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt, UEFA Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi.

Finlandiya'nın başkentindeki Helsinki Olimpiyat Stadı'nda (TSİ) 22.00'de başlayan müsabaka, Real Madrid'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İspanyol devine galibiyeti getiren golleri 37. dakikada David Alaba ve 65. dakikada Karim Benzema kaydetti.

Bu sonucun ardından Real Madrid; İspanya La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarının ardından Süper Kupa'yı da müzesine götürdü.

REAL MADRID'DEN 5. ZAFER

Real Madrid, UEFA Süper Kupa'da 8 kez mücadele ederken 5. kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Eintracht Frankfurt ise ilk kez UEFA Süper Kupa maçına çıktı.

BENZEMA TARİHE GEÇTİ

Karim Benzema, Real Madrid kariyerindeki 324. golünü atarak 323 gollü Raul Gonzalez'i geride bıraktı. Real Madrid'de Benzema'dan daha fazla gol atan tek isim ise 450 golle Cristiano Ronaldo...

AVRUPA'DA 62 YIL SONRA YENİDEN FİNAL

Taraflar 62 yıl sonra Avrupa'da yeniden final oynadı. Daha önce 1959-60 Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde iki ekip karşılaşırken, Real Madrid sahadan 7-3'lük skorla galip ayrılıp, kupayı üst üste 5. kez müzesine götürmüştü.

YARI OTOMATİK OFSAYT TEKNOLOJİSİ KULLANILDI

Öte yandan, Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi (SAOT), UEFA Süper Kupa'da ilk kez uygulandı. Yeni sistem, oyuncu başına 29 farklı vücut noktasını takip edebilen özel kameralar sayesinde çalıştı.