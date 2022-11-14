Son dakika: 'Biz ciddiyiz arkadaşlar!' Kimse gerçekliğine inanmamıştı! Resmen açıklandı: 7. Lig ekibinden Erling Haaland için kiralama teklifi...

Son dakika haberleri: Sezon başında Borussia Dortmund'dan İngiltere Premier Lig devi Manchester City'e transfer olan Erling Haaland, burada rekorları alt üst etmişti. Dünyaca ünlü yıldız, ülkesi Norveç'in Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na kalamaması nedeniyle turnuvada yer alamayacak. Bu arayı tatil ile geçirecek olan yıldız golcü için flaş bir gelişme yaşandı...
Bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 18 resmi maçta 23 gol kaydeden Haaland için İngiltere 7. Lig ekibi Ashton United'dan sosyal medyanın gündemine oturacak bir teklif geldi.
Ashton, Dünya Kupası arası boyunca boşta olacak Haaland'ı 28 günlüğüne kiralamak için Manchester City'e teklifte bulunduklarını açıkladı.
Kulüpten yapılan resmi bildirim sonrasında sosyal medyadaki bazı futbolseverler bu teklife inanmadı ve paylaşımı 'ti'ye aldı.
Ashton United'ın resmi Twitter hesabı ısrarını sürdürdü ve "Biz ciddiyiz arkadaşlar, cevap bekliyoruz" şeklinde bir tweet attı.
Bu açıklama sonrasında ise Ashton United'n web sitesine erişim sağlanamadı. Twitter hesabından da "Web sitemiz çöktü" duyurusu yapıldı.