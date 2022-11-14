Son dakika: 'Biz ciddiyiz arkadaşlar!' Kimse gerçekliğine inanmamıştı! Resmen açıklandı: 7. Lig ekibinden Erling Haaland için kiralama teklifi...

Son dakika haberleri: Sezon başında Borussia Dortmund'dan İngiltere Premier Lig devi Manchester City'e transfer olan Erling Haaland, burada rekorları alt üst etmişti. Dünyaca ünlü yıldız, ülkesi Norveç'in Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na kalamaması nedeniyle turnuvada yer alamayacak. Bu arayı tatil ile geçirecek olan yıldız golcü için flaş bir gelişme yaşandı...