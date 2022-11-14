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  4. Son dakika: 'Biz ciddiyiz arkadaşlar!' Kimse gerçekliğine inanmamıştı! Resmen açıklandı: 7. Lig ekibinden Erling Haaland için kiralama teklifi...

Son dakika: 'Biz ciddiyiz arkadaşlar!' Kimse gerçekliğine inanmamıştı! Resmen açıklandı: 7. Lig ekibinden Erling Haaland için kiralama teklifi...

14.11.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland, kırdığı rekorlarla dünya futboluna damgasını vurmuştu. Henüz 22 yaşındaki Norveçli futbolcu, ülkesinin Dünya Kupası'nda yer alamaması nedeniyle liglere verilen arayı boş geçirecek. İngiltere 7. Lig ekiplerinden Ashton United da Haaland'ın bu arayı verimli şekilde değerlendirmesi için oyuncuya kiralama teklifinde bulundu. Bu transfer gelişmesi, sosyal medyada geniş yer buldu...

Son dakika haberleri: Sezon başında Borussia Dortmund'dan İngiltere Premier Lig devi Manchester City'e transfer olan Erling Haaland, burada rekorları alt üst etmişti. Dünyaca ünlü yıldız, ülkesi Norveç'in Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na kalamaması nedeniyle turnuvada yer alamayacak. Bu arayı tatil ile geçirecek olan yıldız golcü için flaş bir gelişme yaşandı...

ERLING HAALAND'A 7. LİG'DEN TEKLİF

SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR

SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR

Bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 18 resmi maçta 23 gol kaydeden Haaland için İngiltere 7. Lig ekibi Ashton United'dan sosyal medyanın gündemine oturacak bir teklif geldi.

HAALAND'I KİRALAMAK İSTİYORLAR

HAALAND'I KİRALAMAK İSTİYORLAR

Ashton, Dünya Kupası arası boyunca boşta olacak Haaland'ı 28 günlüğüne kiralamak için Manchester City'e teklifte bulunduklarını açıkladı.

HERKES ŞAKA SANDI...

HERKES ŞAKA SANDI...

Kulüpten yapılan resmi bildirim sonrasında sosyal medyadaki bazı futbolseverler bu teklife inanmadı ve paylaşımı 'ti'ye aldı.

"BİZ CİDDİYİZ ARKADAŞLAR"

"BİZ CİDDİYİZ ARKADAŞLAR"

Ashton United'ın resmi Twitter hesabı ısrarını sürdürdü ve "Biz ciddiyiz arkadaşlar, cevap bekliyoruz" şeklinde bir tweet attı.

"WEB SİTEMİZ ÇÖKTÜ"

"WEB SİTEMİZ ÇÖKTÜ"

Bu açıklama sonrasında ise Ashton United'n web sitesine erişim sağlanamadı. Twitter hesabından da "Web sitemiz çöktü" duyurusu yapıldı.

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