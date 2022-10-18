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  4. Son dakika: Küme düşüyor! Anthony Nwakaeme bin pişman! Trabzonspor'la sözleşme yenilemeyen, Galatasaray'la ise anlaşamayan Nijeryalı yıldız neye uğradığını şaşırdı...

Son dakika: Küme düşüyor! Anthony Nwakaeme bin pişman! Trabzonspor'la sözleşme yenilemeyen, Galatasaray'la ise anlaşamayan Nijeryalı yıldız neye uğradığını şaşırdı...

18.10.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da elde edilen büyük zaferin mimarlarından olan Anthony Nwakaeme, bordo - mavili ekiple sona eren sözleşmesini yenilememişti. Galatasaray'la da görüşen ancak anlaşma sağlayamayan Nijeryalı futbolcunun hangi takıma gideceği merak ediliyordu. Yıldız isim en sonunda Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Fayha'ya imza atmıştı. Nwakaeme, bu transfere bin pişman oldu...

Son dakika haberleri: Trabzonspor'da uzun yıllar sonunda gelen şampiyonluğun en büyük pay sahiplerinden biri olan Anthony Nwakaeme, yaz transfer sezonunda da adından oldukça söz ettirmişti. Bordo - mavili takım ile sözleşme görüşmeleri oldukça uzun süren ve bu süreçte başka kulüplerle de görüşen Nijeryalı futbolcu, Trabzonspor ile anlaşamamıştı.

NWAKAEME'NİN TAKIMI KÜME DÜŞME HATTINDA

TRABZONSPOR VE GALATASARAY OLMAMIŞTI

TRABZONSPOR VE GALATASARAY OLMAMIŞTI
Kariyerine Trabzonspor'da devam etmeyeceğinin kesinleşmesinin ardından Galatasaray ile görüşmelere başlayan Anthony Nwakaeme'nin, sarı - kırmızılı takıma imza atmaya çok yakın olduğu ancak yıllık maaş konusunda anlaşma sağlanamaması nedeniyle iki tarafın da masadan kalktığı öne sürülmüştü.

AL FAYHA'NIN YOLUNU TUTMUŞTU

AL FAYHA'NIN YOLUNU TUTMUŞTU
Adı Fenerbahçe, Başakşehir gibi takımalrla da anılan yıldız futbolcu, Türkiye'de kalmayı tercih etmedi ve Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Fayha ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.

İŞLERİ PLANLADIĞI GİBİ GİTMEDİ

İŞLERİ PLANLADIĞI GİBİ GİTMEDİ
Al Fayha'da yepyeni bir sayfa açmak isteyen Nwakaeme için ise işler planladığı gibi gitmedi.

GALİBİYETİ YOK

GALİBİYETİ YOK
Takımıyla 7 resmi maça çıkan 33 yaşındaki hücum oyuncusu, 3 gol kaydetmesine rağmen henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.

16 GOL YEDİLER

16 GOL YEDİLER
Al Fayha, bu sezon çıktığı 8 maçta 2 galibiyet alırken, 4 kez de yenildi. Bu karşılaşmalarda 4 gol atabilen Al Fayha, 16 kez meşin yuvarlağı ağlarında gördü.
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