Son dakika: Küme düşüyor! Anthony Nwakaeme bin pişman! Trabzonspor'la sözleşme yenilemeyen, Galatasaray'la ise anlaşamayan Nijeryalı yıldız neye uğradığını şaşırdı...

Son dakika haberleri: Trabzonspor'da uzun yıllar sonunda gelen şampiyonluğun en büyük pay sahiplerinden biri olan Anthony Nwakaeme, yaz transfer sezonunda da adından oldukça söz ettirmişti. Bordo - mavili takım ile sözleşme görüşmeleri oldukça uzun süren ve bu süreçte başka kulüplerle de görüşen Nijeryalı futbolcu, Trabzonspor ile anlaşamamıştı.

NWAKAEME'NİN TAKIMI KÜME DÜŞME HATTINDA

TRABZONSPOR VE GALATASARAY OLMAMIŞTI Kariyerine Trabzonspor'da devam etmeyeceğinin kesinleşmesinin ardından Galatasaray ile görüşmelere başlayan Anthony Nwakaeme'nin, sarı - kırmızılı takıma imza atmaya çok yakın olduğu ancak yıllık maaş konusunda anlaşma sağlanamaması nedeniyle iki tarafın da masadan kalktığı öne sürülmüştü.

AL FAYHA'NIN YOLUNU TUTMUŞTU Adı Fenerbahçe, Başakşehir gibi takımalrla da anılan yıldız futbolcu, Türkiye'de kalmayı tercih etmedi ve Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Fayha ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.

İŞLERİ PLANLADIĞI GİBİ GİTMEDİ Al Fayha'da yepyeni bir sayfa açmak isteyen Nwakaeme için ise işler planladığı gibi gitmedi.

GALİBİYETİ YOK Takımıyla 7 resmi maça çıkan 33 yaşındaki hücum oyuncusu, 3 gol kaydetmesine rağmen henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.