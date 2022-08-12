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  4. Son dakika: Lionel Messi, hayatının şokunu yaşadı! Cristiano Ronaldo ise rekor geliştirdi...

Son dakika: Lionel Messi, hayatının şokunu yaşadı! Cristiano Ronaldo ise rekor geliştirdi...

12.08.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü için yarışacak 30 oyuncu belli oldu. Ödülü 7 kez kazanan PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi, 2005'ten bu yana ilk kez adaylar arasında yer almadı. Ödülü Messi'nin ardından 5 kezle en çok kazanan ikinci isim olan Cristiano Ronaldo, üstüste 18. kez ödüle aday gösterildi ve kendine ait rekoru geliştirdi.

Son dakika haberleri: Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü için adaylar açıklandı. France Football dergisi, erkek futbolunda 2022 Altın Top ödülüne aday 30 futbolcuyu belirledi.

LIONEL MESSI'YE ŞOK

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Ödülü 7 kez kazanan Paris Saint-Germain'in (PSG) Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, 2005'ten bu yana ilk defa adaylar arasında yer almadı. PSG'den Neymar'ın da giremediği listede Barcelona'dan Robert Lewandowski, Liverpool'dan Muhammed Salah, ödülü 5 kez kazanan Manchester United'dan Cristiano Ronaldo ve bu yılın favorisi olarak gösterilen Real Madrid'den Karim Benzema kendilerine yer buldu.

Öte yandan Messi'nin ardından 5 kezle en çok kazanan ikinci isim olan Cristiano Ronaldo, üstüste 18. kez ödüle aday gösterilerek kendine ait rekoru geliştirdi.

Ödül töreni, 17 Ekim'de Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenecek.

France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında dağıttığı Altın Top ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde verdiği Yılın Futbolcusu ödülü, 2010'da "FIFA Altın Top" adı altında birleşmişti. FIFA ile France Football, FIFA Altın Top ismiyle 2010'dan itibaren verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.

Kadınlarda Altın Top, yılın en iyi kalecisine verilen "Trophee Yachine" ve yılın en iyi 21 yaş altı genç oyuncusuna verilen "Trophee Kopa" ödüllerine aday gösterilen futbolcular ise şunlar:

KADINLAR ALTIN TOP

Alexandra Popp, Lena Oberdorf (Wolfsburg), Aitana Bonmati, Asisat Oshoala, Fridolina Rolfö, Lucy Bronze, Alexia Putellas (Barcelona), Wendie Renard, Ada Hegerberg, Selma Bacha, Catarina Macario, Christiane Endler (Olimpik Lyon), Alex Morgan (San Diego Wave), Beth Mead, Vivianne Miedema (Arsenal), Marie-Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani (Paris Saint-Germain), Millie Bright, Sam Kerr (Chelsea), Trinity Rodman (Washington Spirit)

"TROPHEE YACHINE"

Yassine Bounou (Sevilla), Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Real Madrid), Ederson (Manchester City), Mike Maignan (Milan), Edouard Mendy (Chelsea), Manuel Neuer (Bayern Münih), Jan Oblak (Atletico Madrid), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Hugo Lloris (Tottenham)

"TROPHEE KOPA"

Karim Adeyemi, Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Gavi (Barcelona), Ryan Gravenberch, Jamal Musiala (Bayern Münih), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Josko Gvardiol (Leipzig), Bukayo Saka (Arsenal), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen).

ALTIN TOP ÖDÜLÜ ADAYLARI

Antonio Rüdiger

Antonio Rüdiger

Bernardo Silva

Bernardo Silva

Casemiro

Casemiro

Christopher Nkunku

Christopher Nkunku

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo
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