SON DAKİKA: Maç bitti ortalık karıştı! Trabzonspor tribünleri sahaya indi, Livakovic'e yumruk atıldı

Süper Lig'in 30. haftası kritik bir mücadeleye sahne oldu. Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi konuk ettiği mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Fenerbahçe olurken, karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından ortalık karıştı.

Tribünlerde bulunan bordo-mavili bazı holiganlar sahaya dalarak Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı.

LIVAKOVIC'E YUMRUK ATILDI!

Fenerbahçe kalecisi Livakovic soyunma odasına gitmeye çalıştığı sırada kendisine koşarak gelen bir taraftarın yumruklu saldırısına uğradı.

İŞTE O ANLAR...

(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)



