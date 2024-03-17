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SON DAKİKA: Maç bitti ortalık karıştı! Trabzonspor tribünleri sahaya indi, Livakovic'e yumruk atıldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.03.2024 22:45
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Son dakika... Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederken, karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından Trabzonsporlu taraftarlar sahaya inerek Fenerbahçeli taraftarlara saldırdı.

Süper Lig'in 30. haftası kritik bir mücadeleye sahne oldu. Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi konuk ettiği mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Fenerbahçe olurken, karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından ortalık karıştı.

Tribünlerde bulunan bordo-mavili bazı holiganlar sahaya dalarak Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı.

LIVAKOVIC'E YUMRUK ATILDI!

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Fenerbahçe kalecisi Livakovic soyunma odasına gitmeye çalıştığı sırada kendisine koşarak gelen bir taraftarın yumruklu saldırısına uğradı.

İŞTE O ANLAR...

(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)

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