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SON DAKİKA: Maça saatler kala Jorge Jesus'tan flaş 11 kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i

08.08.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Spor Toto Süper Lig'de sezonu Ümraniyespor karşısında açacak olan Fenerbahçe, mutlak 3 puan için sahaya çıkıyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Sarı-Lacivertli ekip mücadeleyi beklemeye koyulurken, Jorge Jesus kafasındaki ilk 11'i büyük oranda oluşturdu. Portekizli teknik adamın bu karşılaşmada kaleyi Altay'a emanet etmesi beklenirken, Arda Güler kararı da en çok merak edilenler arasında işte detaylar...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk maçında yarın ligin yeni takımlarından Ümraniyespor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında, Çekya temsilcisi Slovacko'yu Emre Mor ve Lincoln Henrique'nin attığı gollerle 3-0 mağlup etmişti.

JESUS LİGDEKİ İLK MAÇINA ÇIKIYOR

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Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus da, yeni ekibinin başında Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Jesus yönetiminde Avrupa kupalarında 3 maç yaptı. Fenerbahçe, Jesus'un teknik direktörlüğünde UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 0-0 berabere kaldığı Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e evinde 2-1 mağlup olmuştu. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-lacivertli ekip, Slovacko'yu taraftarları önünde 3-0 yenerek avantajlı bir skor elde etmişti. Avrupa maçlarında görev almayan sarı-lacivertli ekibin yeni transferleri Luan Peres ve Ezgjan Alioski de, Jesus'un görev vermesi halinde Kadıköy'deki ilk maçta taraftarla buluşacak.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

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Fenerbahçe, zorlu mücadelede sakatlık sebebiyle 5 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli ekibin dünkü idmanında bireysel çalışan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, sakatlıkları süren yeni transfer Joao Pedro, Serdar Aziz ve Nazım Sangare'nin yarınki maçın kadrosunda olması beklenmiyor.

ALTAY SAHAYA ARDA YEDEK!

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Son oynanan mücadelede sakatlığı nedeniyle yerini Ertuğrul Çetin'e bırakan Altay Bayındır'ın bu karşılaşmada ilk 11'deki yerini alması bekleniyor. Geçtiğimiz karşılaşmada ilk 11 başlamayan ve Jesus'un oyuna geç alması nedeniyle eleştirildiği genç oyuncu Arda Güler'in de bu karşılaşmaya yedek soyunması bekleniyor.

ÜMRANİYESPOR, SÜPER LİG'DEKİ İLK MAÇINI OYNAYACAK

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Süper Lig'in yeni İstanbul ekiplerinden Ümraniyespor da, ligdeki ilk heyecanını Fenerbahçe karşısında yaşayacak. Ümraniyespor, geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de 70 puan toplarken, aynı puana sahip lider MKE Ankaragücü'nün ardından 2. sırada yer alarak bu sezon için Süper Lig'de mücadele etme hakkı elde etmişti.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL ÜMRANİYESPOR MAÇI 11'İ

Altay
Osayi
Gustavo
Szalai
Ferdi
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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe ilk 11
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