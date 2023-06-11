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Son dakika: Manchester City - Inter finalinde kaçan pozisyon, izleyenleri şaşkına çevirdi! Pep Guardiola, o anları yerde takip etti...

11.06.2023 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Inter karşı karşıya geldi. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 59. dakikasında gelişen bir pozisyon, sosyal medyanın gündemine oturdu. Inter atağında Lautaro Martinez'in kaçırdığı gol çok konuşulurken, Guardiola'nın tepkisi dikkat çekti. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Son dakika haberleri: İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya ekibi Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın ikinci yarısı büyük heyecana sahne olurken, yaşanan bir pozisyon gündeme oturdu.

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Inter, maçın 59. dakikasında çok etkili geldi. Manchester City savunması, hazırlık pasları yaptığı sırada büyük bir hata yaptı.

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O esnada topu kovalayan Lautaro Martinez, dar açıda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ortada iki arkadaşı boş olmasına rağmen kaleyi düşünen Arjantinli yıldızın şutunu file bekçisi Ederson kurtardı.

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Pozisyonu izleyen Pep Guardiola'nın reaksiyonu ise izleyenlerin dikkatini çekti.

Görüntüler EXXEN'den alınmıştır

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