SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. SON DAKİKA: Manchester United göndermek istiyor! İşte yıldız oyuncu için yapılan ilk teklif

SON DAKİKA: Manchester United göndermek istiyor! İşte yıldız oyuncu için yapılan ilk teklif

17.08.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Siyah-Beyazlı ekip Süper Lig'de çıktığı 2 mücadeleden 4 puan çıkarırken, transfer temaslarını da sürdürüyor. Kara Kartal transfer için birçok isimle görüşürken son olarak gündemde Manchester United'ın genç yıldızının olduğu ve ilk teklifin de yapıldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Amad Diallo

Amad Diallo

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester United
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezon çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş Süper Lig'de ilk 2 haftayı 1 galibiyet 1 beraberlikle kapatırken, 4 puan toplamış durumda. Valerian Ismael ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Siyah-Beyazlı ekip, transfer çalışmalarına da devam ederken, şu ana kadar kadrosunu Weghorst, Cenk Tosun , Gedson, Muleka, Saiss, Emrecan Uzunhan ve Arthur Masuaku ile güçlendirmişti.

ISMAEL AÇIKLMAMIŞTI!

6249f94c214ed8163016d918

Tecrübeli çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Transfer çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Transfer sezonu devam ediyor. Daha vaktimiz devam ediyor. Geliştirmemiz gereken yerler var. Bazı kilit oyunculardan mahrum olunca işler karışıyor." ifadelerini kullanırken transferlerin devam edeceği sinyallerini verirken, Kara Kartal için flaş bir iddia ortaya atıldı.

TEKLİF YAPILDI!

amad-diallo-manchester-united-1613402225-56581

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester Unitedlı Eric Bailly'nin ismi Beşiktaş ile anılırken, Siyah-Beyazlılar'ın bu kez yine Manchester United forması giyen, Amad Diallo ile ilgilendiği iddia edildi. Ertan Süzgün'ün haberine göre; Siyah-Beyazlılar 20 yaşındaki yıldız isim için İngiliz ekibine kiralık teklifinde bulundu.

'BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞÜYOR'

1d0ef173c84d4088a7ebe1082295ebd1

Gazeteci Jonas Hen Shrag, geçtiğimiz günlerde Manchester United'ın Eric Bailly ile yollarını ayırmak adına menajeri Michael N'Cho ile bir görüşme gerçekleştirdiğini aktarmıştı. Eric Bailly gibi Fildişi Sahili doğumlu Amad Diallo ile de çalışan Michael N'Cho'nun Amad Diallo'nun kiralanması konusunda da Beşiktaş ile görüşme halinde olduğunu da aktardı. Tecrübeli gazetecinin genç yıldız adayı için Anderlecht, Blackpool, Sampdoria ve Sunderland gibi takımlarla da görüşüldüğü ifade edildi.

TRABZONSPOR DA DEVREDE!

visca-2354345

Öte tandan Yunan basınından Sportday de belirtilen 5 takımın dışında Amad Diallo'yu Olympiacos ve Türkiye'den Trabzonspor'un da istediğini yazdı. Bordo-Mavililerde Edin Visca'nın yaşadığı sakatlık Amad Diallo ihtimalini gündeme getirmiş durumda.

UNITED GÖNDERMEK İSTİYOR

ten-hag-1559661987-22648

United cephesinde, 20 yaşındaki oyuncunun mevcut rotasyonda şimdilik şans bulması beklenmezken, Ocak 2021'de 21.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Atalanta'dan transfer edilen Diallo, Ocak 2022'de ise İskoç ekibi Rangers'a kiralanmıştı. Sezonun sona ermesiyle takıma dönen Diallo'nun yeni sezonda kiralık olarak yine başka bir takımın formasını giymesi bekleniyor.

AMAD DIALLO FOTOĞRAFLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika beşiktaş ronaldo son dakika transfer beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekli promosyonunda 'kamu ve özel ' tartışması! 10'da 1'i kadar...

Emekli promosyonunda 'kamu ve özel ' tartışması! 10'da 1'i kadar...

Kılıçdaroğlu tek başına gitti, korumaları dahi içeri alınmadı…

Kılıçdaroğlu tek başına gitti, korumaları dahi içeri alınmadı…

Gençlerbirliği, Arda Güler'i vermiyor! 5 milyon...

Gençlerbirliği, Arda Güler'i vermiyor! 5 milyon...

Mostafa Mohamed'e şok!

Mostafa Mohamed'e şok!

Beşiktaş ve Fenerbahçe istedi, Galatasaray aldı!

Beşiktaş ve Fenerbahçe istedi, Galatasaray aldı!

Cengiz Ünder transferi her an açıklanabilir!

Cengiz Ünder transferi her an açıklanabilir!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yediğiniz an kas yapar

Yediğiniz an kas yapar

Sette eski sevgilisini ziyaret etmişti! Bomba iddiaya yanıt

Sette eski sevgilisini ziyaret etmişti! Bomba iddiaya yanıt

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Sandviçin içinden çıktı! Dehşete düşüren görüntü

Sandviçin içinden çıktı! Dehşete düşüren görüntü

Hem sebebini hem şifasını açıkladı

Hem sebebini hem şifasını açıkladı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.