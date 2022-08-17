SON DAKİKA: Manchester United göndermek istiyor! İşte yıldız oyuncu için yapılan ilk teklif

Yeni sezon çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş Süper Lig'de ilk 2 haftayı 1 galibiyet 1 beraberlikle kapatırken, 4 puan toplamış durumda. Valerian Ismael ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Siyah-Beyazlı ekip, transfer çalışmalarına da devam ederken, şu ana kadar kadrosunu Weghorst, Cenk Tosun , Gedson, Muleka, Saiss, Emrecan Uzunhan ve Arthur Masuaku ile güçlendirmişti.

ISMAEL AÇIKLMAMIŞTI!

Tecrübeli çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Transfer çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Transfer sezonu devam ediyor. Daha vaktimiz devam ediyor. Geliştirmemiz gereken yerler var. Bazı kilit oyunculardan mahrum olunca işler karışıyor." ifadelerini kullanırken transferlerin devam edeceği sinyallerini verirken, Kara Kartal için flaş bir iddia ortaya atıldı.

TEKLİF YAPILDI!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester Unitedlı Eric Bailly'nin ismi Beşiktaş ile anılırken, Siyah-Beyazlılar'ın bu kez yine Manchester United forması giyen, Amad Diallo ile ilgilendiği iddia edildi. Ertan Süzgün'ün haberine göre; Siyah-Beyazlılar 20 yaşındaki yıldız isim için İngiliz ekibine kiralık teklifinde bulundu.

'BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞÜYOR'

Gazeteci Jonas Hen Shrag, geçtiğimiz günlerde Manchester United'ın Eric Bailly ile yollarını ayırmak adına menajeri Michael N'Cho ile bir görüşme gerçekleştirdiğini aktarmıştı. Eric Bailly gibi Fildişi Sahili doğumlu Amad Diallo ile de çalışan Michael N'Cho'nun Amad Diallo'nun kiralanması konusunda da Beşiktaş ile görüşme halinde olduğunu da aktardı. Tecrübeli gazetecinin genç yıldız adayı için Anderlecht, Blackpool, Sampdoria ve Sunderland gibi takımlarla da görüşüldüğü ifade edildi.

TRABZONSPOR DA DEVREDE!

Öte tandan Yunan basınından Sportday de belirtilen 5 takımın dışında Amad Diallo'yu Olympiacos ve Türkiye'den Trabzonspor'un da istediğini yazdı. Bordo-Mavililerde Edin Visca'nın yaşadığı sakatlık Amad Diallo ihtimalini gündeme getirmiş durumda.

UNITED GÖNDERMEK İSTİYOR

United cephesinde, 20 yaşındaki oyuncunun mevcut rotasyonda şimdilik şans bulması beklenmezken, Ocak 2021'de 21.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Atalanta'dan transfer edilen Diallo, Ocak 2022'de ise İskoç ekibi Rangers'a kiralanmıştı. Sezonun sona ermesiyle takıma dönen Diallo'nun yeni sezonda kiralık olarak yine başka bir takımın formasını giymesi bekleniyor.